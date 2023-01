2020'de boşanan Etel- Rober Baler'in ilk göz ağrıları Ralf, cumartesi günü 18. yaşını doldurdu. Etel Hanım, bu özel yaşı için oğluna, oturdukları sitenin sosyal tesislerinde 200 kişilik harika bir doğum günü partisi düzenledi. Artık reşit bir delikanlı olan Ralf'in 18. yaş hediyesi de çok özeldi.







Etel Hanım oğluna, son model bir Mini Cooper hediye etti. Ancak Ralf, uzun süre hediyesine sadece uzaktan bakabilecek! Çünkü ehliyeti yok ve almak için de bir süre beklemek zorunda.







Ralf, 18 yaşını doldurunca hemen ehliyet kursuna yazılmayı planlamış ama şimdi çok önemli bir sınava hazırlandığı için ertelemek zorunda kalmış. Amerika'da üniversiteye gitmek isteyen Ralf, onun için gerekli olan SAT sınavına hazırlanıyormuş. O sınavı hallettikten sonra ehliyet kursuna yazılacakmış. Umarım Ralf, hem SAT hem de ehliyet sınavında başarılı olur da garajda bekleyen hediyesinin keyfini çıkarır.



SON NİZAM İSTANBUL'DA VEFAT ETTİ

Ekim 2017'de eski Türkiye güzeli annesi Manolya Onur'u kaybeden Nilüfer Elif Jah'ın babası, Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah, cumartesi akşamı İstanbul'daki evinde 89 yaşında vefat etti.







Cenazesi bugün özel jetiyle ülkesi Hindistan'a gönderilecek. Haydarabad'daki sarayı Chowmahalla Sarayı'na götürülecek olan son nizam Mükerrem Bereket Jah, daha sonra devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.







Annesinin ardından, 12 yıldır yatalak olan babasını da kaybeden Nilüfer Elif Jah'ın çok üzgün olduğunu öğrendim; Allah sabır versin.



CAZ EŞLİĞİNDE BRUNCH YAPTILAR

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün The Grand Tarabya Oteli'nde buluştu. Şamdan Plus Dergisi, Boğaziçi'nin en güzel noktasında, Tarabya koyuna hakim benzersiz bir manzaraya sahip olan otelin The Brasserie restoranında, hafta sonları başlayan caz brunch'ında ünlü isimleri ağırladı.







Nergis-Enis Pekuysal, Rüya Büyüktetik-Can Cansağlar, Mirela Cerica- Nader El Chaer, Sibel-Ferruh Karakaşlı, Etel Baler, Begüm Gazioğlu Ballı ve Aslı-Kaan Cüreklibatır'un katıldığı caz brunch'ı, lezzetli yiyecekler, caz melodileri ve dost sohbetleri eşliğinde gün boyu sürdü.