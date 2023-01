2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra adı pek çok kişiyle anılsa da karda yürüyüp izini belli etmeyen Çağla Şıkel, sonunda bu kuralını bozdu! 44 yaşındaki iki çocuk annesi model, mesleğinden çok çapkınlıklarıyla adından söz ettiren avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başladı. Hem de göz önünde...







Avukat Nail Gönenli'yi, iki yıl önce sosyetenin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile flört etmeye başladığında tanımıştık. Yaklaşık bir yıl süren bu ilişki Gönenli'nin ihanetiyle son bulmuştu.







Gönenli sonra da hızlı bir çapkın olup çıkmıştı. Adı, Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı gibi birçok ünlü isimle anılmıştı. Sekiz yılın ardından Nail Gönenli gibi bir çapkını, koluna takıp ortamlarda arzı endam eyleyen Çağla Şıkel, umarım buna pişman olmaz.



ÜNLÜ ORKESTRA ANKARA'YA GELİYOR

CSO Ada Ankara'nın 'Uluslararası Orkestralar Serisi', 2 Şubat'ta 'Amadeus' filminin tüm parçalarını seslendiren dünyaca ünlü oda orkestrası Academy of Saint Martin in the Fields ve keman virtüözü Roman Simovic'i ağırlayacak.







Ankaralılar çok şanslı, bence bu konser kaçmaz...



MİNİK İKİZLER İÇİN MİNİK KUTLAMA

Mart 2012'de Hakan Kosif ile evlenip ülkemize gelin gelen Brezilyalı Evelize Kosif, sonu tatsız biten üç hamileliğinin ardından Ocak 2018'de oğulları Theo'yu kucağına almıştı. Brezilyalı gelinimiz, 29 Ocak 2020'de de ikizleri Taylan ve Eliza'yı dünyaya getirmişti.







Kosif çifti, önceki gün 3 yaşına giren ikizleri için evlerinde doğum günü kutlaması organize etti. Kutlamaya çekirdek aile ve çiftin yakın dostları katıldı. İkizler, doğum günü pastalarını, abileri Theo ve anne-babaları Evelize-Hakan Kosif çifti ile birlikte üfledi. Şanslı ve sağlıklı uzun bir ömürleri olur inşallah.



BELEK'TE YARIŞTILAR

Golf tutkunları, Mehmet Aygün Başkanlık Kupası'nda yarışmak için hafta sonu Antalya Belek'te buluştu.







Türkiye'nin denize ve nehre kıyısı olan tek golf sahasında gerçekleşen turnuvada, içlerinde iş dünyasından ünlü isimlerin de olduğu 104 golfçü, iki gün boyunca kıyasıya yarıştı.







5 kategoride gerçekleşen turnuvada, Ramazan Üçdan hem gross hem de Erkekler A kategorisinde birinciliği kazanırken, B kategorisinde Mehmet Ziylan, C kategorisinde ise Mehmet Emin Yoldan şampiyon oldu. Kadınlar kategorisinde ise ödül Nursel Çökelek'e gitti.