Metin-Aslı Şen çiftinin 22 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını en yakınları bile benim haberimle öğrenmiş; bu haber sosyete kulislerinde de şok etkisi yaratmıştı.









Öyle kavga-gürültü etmeseler de evlerini ayıran çiftin, ayrı ayrı gittikleri Fransa'nın gözde kayak merkezi Megeve'de tatil yapması, ardından tatillerine Maribel'de devam etmesi, benim gibi herkes tarafından çiftin evliliğinin üzerindeki kara bulutların dağıldığına yorulmuştu! Maalesef tam öyle olmamış. Ancak yakın çevrelerinden öğrendim ki, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlarmış. Bu süreçten çocuklarının etkilenmemesi için de sömestir tatilinde onlarla birlikte olmak istemişler.









Açıkçası evliliklerini kurtarmaya niyetleri olduğunu duyduğuma çok sevindim. Yakın arkadaşları da bu yolda onlara çok destek oluyormuş. Umarım, bu kötü süreci geride bırakırlar ve mutlu mesut günlerine geri dönerler.



8 YAŞINDA USTA OLMUŞ!

İş insanı Malkoç Süalp, Haziran 2016'da boşandığı oyuncu Bade İşçil'den olan oğlu Azur ile Fransa'nın popüler kayak merkezi Val-D'Isere'de tatilde. Yaz tatilinde Azur ile Güney Amerika'yı baştan sona kat eden ve 3 haftada 6 bin 500 km yol yapan Malkoç Bey, sömestirde de oğlunu kayak tatiline götürmüş.







Bu arada Azur, henüz 8 yaşında olmasına rağmen 'sıkı' bir kayakçı olmuş. Çünkü Val-D'Isere'nin, usta kayakçılara ayrılan en zor pisti La Face'de kayak yapmış. Babasıyla La Face'nin tozunu attıran Azur'a bravo doğrusu. Anlaşılan macera ve spor tutkunu olan Malkoç Bey, oğlunu da kendine benzetmiş.



ZİRVEDE UÇUŞA GEÇTİ

Türkiye'nin en zengin 68'inci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini olmasına rağmen geçen ay 'hosting' işine soyunduğu için herkesin diline doladığı Pınar Sabancı, ailesiyle Courchevel'de tatilde.







Eşi İlhan Sabancı ve çocukları Yalçın (9), Arya (7) ve Lia (5) ile Türklerin ikinci adresi haline gelen Courchevel'de karın keyfini çıkarıyor. Bu tatilde Pınar Hanım'ın ekstrem sporlara meraklı olduğunu öğrendim. Çünkü orada yamaç paraşütü yapmış. Eğitmen eşliğinde gökyüzünde kuş gibi süzülen Pınar Hanım'ın cesaretine şapka çıkardım.



ÖZBEĞEN'İ SENFONİ KONSERİYLE ANDI

Beş yıl önce Ferdi Özbeğen şarkılarından oluşan bir albüm yapan Cenk Eren, 10. ölüm yıldönümünde ustayı özel bir konserle andı. Eren, 2013'te aramızdan ayrılan Özbeğen'in ölüm yıldönümünde, Kıbrıs'ta konser verdi.







Kıbrıs'ın en lüks otelindeki konserde, şarkıcıya senfoni orkestrası eşlik etti. Eren, ilk kez, senfoni orkestrası eşliğinde Özbeğen'in şarkılarını seslendirdi. Büyük ilgi gören ve yaklaşık bin kişinin izlediği konserin sonunda ünlü şarkıcı ayakta alkışlandı. Kocaman salonu dolduran müzikseverler de Eren ile birlikte Özbeğen'i büyük bir özlemle andı.