Koç Ailesi, önceki gün akrabaları olan Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un Londra'daki ölüm haberiyle yıkılmıştı. Dün de Aslı Hanım'ın kuzeni Ali Koç'un oğlu kayak kazası geçirip hastaneye kaldırıldı.





Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestir tatili için gititği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralanmış. Yurtdışındaki kayak merkezinde yaralanan Kerim Rahmi, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılmış.







Hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek olan Kerim Rahmi, umarım tez zamanda iyileşir. Bu arada babası Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestir tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı. İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.



'EVİ'NE KAVUŞTU

Ünlü işadamı Hayri Yazıcı, 2021 Şubat başında, Uludağ'da Kovid- 19'a yakalanmış, 3 ayı entübe, 7 ay hastanede kalmış, ardından 15 ay fizik tedavisi görmüş ve tam 21 ay sonra ayağa kalkabilmişti. Ayağa kalkar kalkmaz da soluğu Kovid- 19'a yakalandığı Uludağ'da almıştı.







Orada, 2014'te yönetimini kızı Bahar Şer'e devrettiği otellerinin sezon hazırlıklarıyla ilgilenmişti. Hayri Yazıcı, bu yıl biraz geç de olsa Uludağ sezonunu açtı. Önceki gün, "evim" dediği Uludağ'daki oteline giden Hayri Bey'i, kızı Bahar Şer karşıladı ve birlikte bu pozu verdiler. Baba-kız umarım iyi bir sezon geçirirler.



FRANSIZ ALPLERİ BUZLARI ERİTECEK Mİ?

Son günlerde üzerinde kara bulutların dolaştığı 22 yıllık evliliklerini toparlamaya çalışan Aslı-Metin Şen çifti, çocuklarının sömestir tatili için Fransa'ya kayak tatiline gitmişti. Ayrı ayrı gidip Megeve'de buluşan ve çocukları ve arkadaşlarıyla tatil yapan çift, Fransız Alpleri'nde ayak basmadık yer bırakmadı!







Aralarında Eda- Selim Kosif ve İpek-Enver Varol'un da olduğu dost grubu Megeve'nin ardından bir başka kayak merkezi Meribel'e, oradan da Türk sosyetesinin gözde kayak merkezi Courchevel'e geçtiler. 10 gündür devam eden Alpler'deki bu sıcak tatil, umarım Şen çiftinin aralarındaki buzları eritir.



BÜYÜK GALAYA HAZIRLANIYOR

Sosyetenin seçkin isimlerinden Suzan Sabancı Dinçer, iş dünyasının da en başarılı isimlerinden biri. 2008'den beri ailesine ait özel bir bankanın yönetim kurulu başkanlığını yapan Suzan Hanım, tatlı bir telaş içinde. Çünkü bankası 75. yılını kutluyor.







Suzan Hanım'ın kutlamalarla bizzat kendisinin ilgilendiğini öğrendim. Kutlamaları, 30 Ocak'ta genel müdürlük binasında çalışanları için hazırladığı sürprizlerle başlatan Suzan Hanım, 14 Mart'ta yapılacak 75. yıl galası için de harıl harıl çalışıyormuş. Galanın bütün şehrin konuşacağı ve dünya çapında ses getireceği iddia ediliyor.