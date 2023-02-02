14 Ocak'ta İstanbul'da vefat eden Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah, önceki hafta son nizamı olduğu Hindistan'ın Haydarabad şehrinde devlet töreniyle toprağa verildi.







İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hep yanında olan ve naaşını Hindistan'a götüren özel jette de onu yalnız bırakmayan kızı Nilüfer Jah da, babasının son yolculuğuna uğurlayıp üç gün önce İstanbul'a döndü.







Bereket Jah'ın, Manolya Onur'dan olan kızı Nilüfer Jah, İstanbul'a döndükten sonra sosyal medya hesabından bir teşekkür yazısı paylaştı.







"Tedavisi boyunca tüm hastane personeline, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu personeline, bu süreçte beni telefonla arayan Türkiye Cumhuriyeti devlet büyüklerime, babamın en iyi şekilde uğurlanmasını sağlayan Hindistan devlet erkanına ve en önemlisi on binlerce gönlü zengin Haydarabad halkına sonsuz teşekkür ederim" diyen Nilüfer Jah'a Allah sabır versin diyorum.



15 AYLIK OĞLUNU KAYAĞA BAŞLATTI

Yaklaşık iki ay sonra kızını kucağına almaya hazırlanan Aslışah Demirağ, oğlu Cem ile birlikte ailesinin Uludağ'daki otelinde tatil yapıyor. Çok küçük yaşlarda kaymayı öğrenen ve hatta o yaşlarda kayak milli takımına girip altı sene üst üste şampiyon olan Aslışah Hanım, oğlu Cem'i de erkenden kayağa başlattı.







Minicik ayaklarına kayakları takıp piste çıkan Cem kaç yaşında biliyor musunuz? Henüz 15 aylık! Evet; daha birkaç ay önce yürümeyi öğrenen 15 aylık Cem kayağa başladı. Cem, herhalde 'en küçük kayakçı' unvanını alır. Çünkü ben şimdiye kadar 15 aylıkken kayağa başlayanı ne gördüm, ne de duydum...



GAZİANTEP'TE SÜRPRİZ TEKLİF

Yaz başından bu yana flört eden Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile Gaziantep Basketbol'da oynayan başarılı basketbolcu Birkan Batuk'tan müjdeli haber var! Sürpriz yapıp sevgilisinin 33. doğum gününü kutlamak için Gaziantep'e giden Zeynep Hanım, asıl sürprizi kendisi yaşadı!







Birkan Batuk, tarihi bir handaki doğum günü kutlamasında diz çöküp Zeynep Selvili'ye evlenme teklifinde bulundu. Zeynep Hanım da büyük bir mutlulukla bu teklife "Evet" dedi. 2016 yılında evlendiği Kerim Çarmıklı'dan 2020'de boşanan Zeynep Selvili'nin bu seferki mutluluğu umarım daim olur.



SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nin eski yöneticisi Haldun Üstünel'in eşi Zeynep Üstünel yasta! Zeynep Hanım'ın, bir süredir tedavi gören, üzerine titrediği 89 yaşındaki babası Yalçın Selgur, pazartesi günü hakkın rahmetine kavuştu.







Önceki gün Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanan Yalçın Selgur'u sevenleri yalnız bırakmadı.







İş ve cemiyet hayatından birçok isim, cenaze törenine katılarak Selgur ve Üstünel ailelerine taziyelerini iletti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Yalçın Bey'e Allah'tan rahmet, başta Zeynep Hanım olmak üzere tüm sevenlerine de sabırlar dilerim.