Londra'da tiyatro ve drama eğitimi gören 24 yaşındaki Leyla Çiftkurt'un ölümü, tanıyan tanımayan herkesi üzüntüye boğmuştu. İlk tespitlere göre uzun süredir mücadele ettiği bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenilen Leyla'nın naaşının yarın ya da perşembe günü İstanbul'a getirileceğini öğrendim.







Kızının ölüm haberini alır almaz, Londra'ya giden anne Aslı Çetiner, bu acı süreçteki en büyük destekçisi olan merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile birlikte, kızının naaşını İstanbul'a getirebilmek için gerekli izinler için uğraşıyormuş.







Bu arada bir kaynaktan ailenin Leyla'yı, Ağustos 2006'da vefat eden ve Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilen dedesi, duayen gazeteci Yılmaz Çetiner'in yanına defnetmeyi düşündüğünü öğrendim.







Allah'tan Leyla'ya rahmet, başta anne-babası Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt olmak üzere sevenlerine sabır diliyorum.



KRALİÇE KİTAPLARINI İMZALADI

1991 Türkiye ikinci güzeli olan cemiyetin ünlü ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, pandemi dönemini çok verimli geçirmiş, geçen yılın başında 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler- Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' isimli iki kitap birden çıkarmıştı.







'Doğanın Terapötik Reçeteleri' isimli kitabı, dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards'ta iki ödül birden alan Aslıhan Hanım, imza günü düzenledi. Önceki gün Bağdat Caddesi'ndeki bir kitapçıda gerçekleşen imza gününde sevenleri ve okuyucuları, Aslıhan Hanım'ı yalnız bırakmadı.



'KRAL' KUTLAMA!

Dün, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman'ın doğum günüydü. Ancak geniş bir dost çevresine sahip olan Feryal Hanım için kutlamalar şubat ayının başında başlamıştı.







Neredeyse her gün pasta üfleyen Feryal Hanım için, dostları önceki gün de Zincirlikuyu'daki bir otelin kral dairesinde yemek organize etti. Feryal Hanım, aralarında Arzu Sabancı, Beste Yurttaş, Aynur Özderici, Oya İdil Gençoğlu, Ruken Mızraklı ve Derya Karagülle'nin de olduğu dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayıp pastasını üfledi.



YÜZLER GÜLDÜ

Bu yıl sezonu geç açan Uludağ'da 27 Ocak'ta başlayan ve 11 gündür devam eden kar yağışı, otel sahiplerinin de, tatilcilerin de yüzünü güldürdü.







Sömestir tatilinde Uludağ'ı şenlendiren İstanbul'un elitleri, gündüzleri beyaz cennette kayak keyfi yaşarken, akşamları da otellerin lobilerinde, kafelerde ve farklı mekanlarında sosyalleşip eğlencenin tadını çıkardılar. Sömestir tatili sebebiyle çocuklarıyla gelen ünlü isimler unutulmaz anılar biriktirdiler.