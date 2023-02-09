CANSEN YENİ KUT

"Felaketin içerisindeki bir tek cana dokunabilirsek ne mutlu bize" diyerek küçük bir grup kuran Cansen Yeni Kut, 600 kişiye ulaşan ailesiyle birlikte içi sağlık ekipmanı dolu 16 ambulansı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a yolladı.









ALİSA-ALİ RAMAZANOĞLU

Ali-Candan Ramazanoğlu'nun ikizleri Ali ve Alisa, harçlıklarıyla satın aldıkları giyim eşyalarını deprem bölgesinde ihtiyacı olan çocuklara yollaması için AFAD'a teslim etti.



MURAT TARMAN

TARMAN Group'un patronu ve Pakistan Fahri Başkonsolosu Murat Tarman da, deprem bölgesine giden isimlerden. Dün sabah Kahramanmaraş Elbistan'a ulaşan Tarman, kurtarma çalışmalarına katıldı.



ENGİN-NEDİM KEÇELİ

SEBA İnşaat'ın patronları Engin ve Nedim Keçeli kardeşler, deprem bölgesine onlarca jeneratör, yatakhane konteyner ve yüzlerce battaniye gönderdi.









ZEHRA IŞIK

"Böyle zamanlarda birlik olmak, kenetlenmek bizi daha güçlü kılar" diyen AdL markasının kurucusu Zehra Işık, yüzlerce giyim eşyasının yanı sıra, battaniye ürettirip deprem bölgesine ulaştırdı.



BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU

Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman en ön saflarda yer alan başarılı iletişimci Berna Sağlam Naipoğlu da Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgeye ulaştırılacak yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı.



KAYA DEMİRER

TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer, üyeleriyle birlikte Big Chefs, The Galliard Brasserie, Develi, Morini ve BTA World'den gelen malzemeleri tırla deprem bölgesine yolladı.









BURAK DURUMAN

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, deprem bölgesinde bulunan kanser hastalarının İstanbul veya diğer şehirlerde tedavilerine devam edebilmeleri için; tedavi planlamalarına destek olup konaklamalarını karşılayacaklarını söyledi



TUBA ERGİN

"Yaraları yardımlaşma ile saracağız" diyen ağır kış şartlarıyla mücadele eden vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapan modacı Tuba Ergin, yardımlarının devam edeceğini söyledi.









YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, AFAD'dan özel izin alıp off-road aracıyla Hatay'a yardıma gitti. Atacan ve yaklaşık 10 arkadaşı, tırlarla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyor.







KELİMELER KİFAYETSİZ...

10 ilde büyük yıkıma neden olan iki deprem nedeniyle yüreğimize ateş düşerken, önceki gün de İstanbul'da çok üzücü bir haber aldık maalesef. Samimiyeti, dostluğu ve gülen yüzü ile 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Burcu Hanif, yaklaşık beş yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Birçok sosyal sorumluk projesi ve gönüllü vakıf çalışmalarıyla tanınan Burcu Hanif, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecek.

Dostları tarafından zarafetin ve iyiliğin sembolü olarak gösterilen Burcu Hanım'a Allah'tan gani gani rahmet, başta kardeşi Begüm Karamahmutoğlu ve eşi Mehmet Hanif olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun...

