Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızları Leyla Çiftkurt, eğitim gördüğü Londra'da hayatını kaybetmişti.







Bulimia hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği söylenen Leyla'nın cenazesi, önceki gün annesi Aslı Çetiner ve bu acı süreçteki en büyük destekçisi olan merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç tarafından Londra'dan İstanbul'a getirildi.







Vefatıyla tanıyan tanımayan herkesi üzüntüye boğan Leyla Çiftkurt için, dün de Ağustos 2006 yılında vefat eden dedesi, duayen gazeteci Yılmaz Çetiner gibi Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.







İş ve cemiyet hayatından birçok isim, cenaze törenine katılarak ayakta durmakta zorlanan Leyla'nın anne ve babası Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'a taziyelerini iletti. Cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında yatan dedesi Yılmaz Çetiner'in yanına defnedilen Leyla'ya Allah gani gani rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

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ASRIN SEFERBERLİĞİ

İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri 10 ili etkileyen deprem sonrası yardım seferberliği başlattı







PINAR SABANCI

"Koca bir ülkeyi bu durumdan kurtarmaya hiçbir ailenin tek başına gücü yetmez. Kaldı ki ben bir aile adına değil Pınar adına elimden daha fazla ne gelir diye uğraşıyorum" diyen Pınar Sabancı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgeye ulaştırılacak yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı. Ayrıca 666 bin takipçili hesabından, insanları doğru yardım kanallarına yönlendirmek için uğraştı.



BUSE-VOLKAN BAHÇEKAPILI

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, büyük kızları Nil ile birlikte markete gidip deprem bölgesine göndermek için temel ihtiyaç malzemeleri satın aldı.









FATİH TUTAK

Restoranının cumartesi akşamki tüm gelirini AFAD'a bağışlayan Fatih Tutak, önceki gün de depremzedelere yemek yapmak için altı kişilik ekibi ile birlikte İskenderun'a gitti.



MEHMET AYGÜN

"Zor günleri tek yürek el ele birlikte dayanışma ile aşacağız" diyen Titanic Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, biri Bodrum, biri Kocaeli ve dördü de İstanbul'da olan otellerinin kapılarını depremden etkilenen vatandaşlarımıza açtı.







MİNE ÖZMEN

Gaziantep'teki Hışvahan'ın sahibi iş insanı Mine Özmen, 8 Şubat saat 12.00'den bu yana depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için restoranında sıcak yemek dağıtımı yaptırıyor.



BERKE DİKMEN

Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum'daki Sway Oteli'nin genç patronu Berke Dikmen, bölgeye gelen gıda ve ilaç yardımlarının dağıtılmasına da yardımcı oluyor.



NURİ DEVELİ

Üyesi olduğu TURYİD aracılığıyla deprem bölgesine yiyecek yardımı yollayan Develi'nin sahibi Nuri Develi, bizzat Antakya'ya giderek kurtarma çalışmalarına destek oluyor.