NALAN AKSOY

Geçen pazartesi gününden bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki tasnif ve paketleme işlerinde görev alan Nalan Aksoy'un açtığı koliden çıkan not, gören herkesi ağlattı. Küçük bir kız çocuğu, "Bu parayla canınızın istediğini alın. Bunlar en sevdiğim oyuncaklar, lütfen iyi bakın. Bu ıslak mendille de yüzününüzü silin" notunu yazarak; 80 TL, en sevdiği iki oyuncağını ve bir paket ıslak mendil göndermiş.







NUSRET GÖKÇE

"İşte o gün, bugün... Hadi hep beraber" diyerek depremin ikinci günü, içerisi yiyecek ve giyecek yardımıyla dolu bir TIR'ı deprem bölgesine yollayan Nusret Gökçe, önceki gün de mobil restoran ve mutfağı deprem bölgesine gönderdi









NEZİH BARUT

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun yönlendirmesiyle 13 bin kutu ilacı deprem bölgelerine ulaştırdıklarını söyledi. Ayrıca çok sayıda çadır, battaniye, yetişkin ve çocuk uyku tulumu, acil durum battaniyesi, termal içlik, çorap, bere, eldiven, kuru yiyecek, pet şişe, kazma ve kürek taşıyan yardım tırını AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine yollamışlar.



MELİSA TAPAN

Melisa Tapan, sosyal medyada Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı'nın deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın konaklaması için açtıkları kurumların ve hijyen ihtiyaçları için kurdurduğu 100 adet mobil tuvaletin adres bilgilerini paylaştı.







RALPH RADTKE

ÇIRAĞAN Palace Genel Müdürü Ralph Radkte, dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuklarını da dahil edecekleri bir yıl sürecek bir yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Konaklama yapılan tüm odalardan her bir gece için 200 TL bağış toplayıp her ay sonu toplanan miktarın iki katını da Çırağan Sarayı olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlayacaklarmış.



PELN ATAY KURAN

H&M Doğu Avrupa İletişim Başkanı Pelin Atay Kuran, grup olarak AFAD'a 100 bin dolar, H&M Vakfı olarak ise Kızılhaç- Kızılay ve Save the Children yardım kuruluşlarına 500 bin dolar bağışta bulunduklarını söyledi.



ÜMİT KARAN

ESKİ milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan da, acı haberi alır almaz deprem bölgesine gitmişti. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerine de yardım eden Karan, Gaziantep İslahiye'de de depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapıyor.









MELİSA TOKGÖZ MUTLU

İSTANBUL Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, cumartesi günü İskenderun Hatay'daki Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda çadır kurduklarını duyurdu.



ÖZLEM MUTLU ÇETİN

BULABILDIĞI 10 mobil tuvaleti bugün Kahramanmaraş'a yollayan Dr. Özlem Mutlu Çetin; 15 günlük üretim sürecinden bahsedildiği için hazır bulabileceği yerler konusunda da sosyal medyada yardım istedi.



HİKMET ALBAYRAK

DEPREM bölgesine 25 otobüs ile yardım götüren Altur Turizm otobüsleri, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri İstanbul'a dönüş güzergahı üstündeki şehirlere de ulaştıracak. Hatay'a giden Altur Turizm İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.









ŞEBNEM ERCANTÜRK

İŞ insanı Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercatürk, Bodrum'daki oteli Bella Sombra'yı Hatay'dan gelen depremzede ailelere açtı ve hepsinin tüm özel ihtiyaçlarını giderdi.



DANİLO ZANNA

DEPREM haberini alır almaz AFAD'a 500 bin TL'lik bağış yapan, TIR'larla yardım yollayan İtalyan şef Danilo Zanna, deprem bölgesi Malatya'ya da giderek depremzedeler için yemek yaptı ve elleriyle tek tek dağıttı.



AYŞE KUCUROĞLU

SOSYAL sorumluluk projelerinde her zaman en ön saflarda yer alan Ayşe Kucuroğlu, Bebek Arnavutköy'deki Ali Yalkın Ortaokulu'nda deprem bölgesine ulaştırılacak yardımların kabul, tasnif ve paketleme işlerinde görev aldı.