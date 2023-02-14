BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

Depremin ilk günü aralarında anne ve babası Fulya-Fatih Terim, Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın da olduğu bir destek grubu kuran, 24 saat başını bilgisayardan ve telefondan kaldırmadığını söyleyen Buse Terim Bahçekapılı, deprem bölgesine aralıksız olarak yardım gönderdi ve göndermeye de devam ediyor.







FERYAL GÜLMAN

Feryal Gülman, deprem bölgesinde tüm güçleriyle yaraları sarmak için mücadele verenlere teşekkür etti: Onlar bizim canlarımız! Mehmetçiğimiz, emniyet güçlerimiz.... Onları her zor anımızda yanımızda gördüğümüz için minnet doluyuz. İyi ki varsınız!"









REFİK ANADOL EFSUN ERKILIÇ

"Deprem bölgesinde yaşayan ve etkilenen 100 öğrencinin sanatsal veya tasarım alanında hayallerini gerçekleştireceğiz" diyen Refik Anadol, eşi Efsun Erkılıç ile birlikte destek kampanyasına 1 milyon TL bağışladı.







EVELİZE KOSİF

Brezilyalı gelinimiz Evelize Kosif, "Birlikte güçlüyüz" notuyla; eşi Hakan Kosif'in yönetim kurulu üyesi olduğu Kosifler Group'un depremden etkilenen vatandaşlarımıza Konya, Kütahya, Şanlıurfa ve Mardin'deki otellerinde konaklama imkanı sunacaklarını duyurdu.









YAĞMUR SARIOĞLU

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağıyla, Kazakistan'dan çuvallarla un, kuru gıda, bebek bezi ve kışlık kıyafetlerin de arasında olduğu tonlarca yardım malzemesini getirdi.







CLAUDIO CHINALI

Eataly'nin direktörü ve Executive şefi Claudio Chinali de, bizzat deprem bölgesine gidip elleriyle yemek yapıp dağıtan şeflerden. Malatya Stadyumu'nda kurdukları mutfakta, ekibiyle birlikte günde 22 bin öğün yemek çıkardıklarını söyleyen şefin ellerine ve gönlüne sağlık.







CENK EYÜBOĞLU

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Eyüboğlu, ülke genelindeki 306 özel okullarında tam burslu olarak depremden olumsuz etkilenen 4308 misafir öğrenciyi beklediklerini duyurdu.







LUCIEN ARKAS

"Şimdi yardımlaşma zamanı" diyen İzmirli işadamı, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Hatay'a yolladığı mobil mutfaklarla Arsuz'da kurulan çadırkentte depremzedelere üç öğün sıcak yemek ve 24 saat çorba servisi imkanı sunuyor.







GAMZE CİZRELİ

Diyarbakırlı işkadını, BigChefs'in kurucusu Gamze Cizreli, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kurdurduğu mutfakta depremzedelere üç öğün sıcak yemek ikramı yaptırıyor.



