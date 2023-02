MADONNA

Dünya starı Madonna da, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı. 14 Şubat'ta Instagram hebasında, "Herkes Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor! Bu büyük depremde, büyük yıkım ve kayıp yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi sevdiklerini, evini ve işini kaybetti. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" paylaşımında bulundu.







GÜLŞEN KARANİS EKŞİOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, önceki gün Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák ile birlikte düzenledikleri törende, ülkemizdeki deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan ve 35 canımızı kurtaran 167 görevli ve 28 köpeğe teşekkür ettiklerini söyledi.







BEGÜM ŞEN

Eşi Adnan Şen ve oğulları Can ile yaşadığı Los Angeles'tan depremzedeler için AFAD'a maddi yardımda bulunan Begüm Şen, umut veren görüntüleri ekran başında heyecanla takip etti ve "Dualarımız seninle Türkiye" paylaşımında bulundu.







KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, deprem felaketi için önce 200, ardından da 950 bin TL'lik nakdi yardım yaparken, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da sosyal medya hebasından yardım ihtiyaçlarını duyurarak destek olmaya çalışıyor.







RALF BALER

Etel Baler'in boşandığı eşi Rober Baler'dan olan 18 yaşındaki oğlu Ralf de depremzedelere kayıtsız kalmadı. Ralf, 'depremyardım2023' adıyla açtığı hesaptan depremde zarar görenlerle yardım edebilecekleri buluşturmaya çalışıyor.







DEMET ÖZDEMİR

Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarında yer alan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından herkesin, şiddet görüntüleri yerine destek olmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Lütfen siz de Özdemir'in bu çağrısına kulak verin.







CANSEN YENİ KUT

"Felaketin içerisindeki bir tek cana dokunabilirsek ne mutlu bize" diyerek küçük bir grup kuran Cansen Yeni Kut, bin kişiyi geçen yardımsever ailesiyle birlikte önceki gün içi sağlık ekipmanı dolu 40'ıncı ambulansı deprem bölgesine gönderdiklerini duyurdu.







BİRCE AKALAY-TANEM SİVAR

Oyuncu Birce Akalay ile sunucu Tanem Sivar, yaşadıkları Bodrum'da depremzedeler için toplanan bağış kampanyasına destek verdiler. İki ünlü isim, Afet Koordinasyon Merkezi olarak kullanılan GSB Bodrum Gençlik Merkezi'nde ilk günden itibaren bölgeye ulaştırılacak yardımların kabul ve tasnif işlerinde görev aldı.







LEYLA ALATON

Afetten etkilenen bölgelerimize ve vatandaşlarımıza ilk günden itibaren yardım elini uzatan Alarko Holding'in yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, bireysel olarak da maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alaton, yararlı bilgileri ve ihtiyaçları an ve an takipçileri ile paylaşıyor.







NUR BİLEN YAVUZER

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren hem fiziki olarak hem de sosyal medyasından yardım elini uzatan Nur Bilen Yavuzer, son olarak depremzede çocukların travma sonrası stres bozukluğuyla başa çıkmalarına, sarılma ve dokunma ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olan pelüş oyuncak çağrısında bulundu.







ÖZGE ULUSOY

Babası Haydar Ulusoy'u aralık ayında trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, maddi ve manevi deştiğini esirgemeyenlerden. Depremzedeler için AFAD'a maddi yardımda bulunan Ulusoy, ilk günden beri 2.2 milyon takipçili hesabından yardım ihtiyaçlarını duyurarak destek oluyor.