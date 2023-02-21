Nick Jones'un kurucusu olduğu, dünyanın en gözde şehirlerinde, üyelere özel hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un İstanbul şubesinden skandal kampanya! Kulübün, depremzedelere yardım için üyelerine duyurduğu kampanya herkesi şaşkına çevirdi.







Kulüp, 'Türkiye İçin Destek' menüsü hazırlamış. Köfte ve mantıdan oluşan mönüden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecekmiş! Bu aymazlıkla da kalmayan kulüp, üyelerine bir de çağrıda bulunmuş;







"Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz." Sizin yardımınız batsın! Depremzedelere yardım mı yapacaksınız yoksa bundan faydalanmaya mı çalışıyorsunuz? Hele "sıcak çay eşliğinde" ile başlayan atkı ve bere örme etkinliği nedir yahu!









Biraz empati yapın. Bence sizin niyetiniz yardım falan değil, kulübünüze müşteri çekip para kazanmak. Yardım yapacaksanız da herkes gibi ayni yada da nakdi olarak yapın. Bu arada birçok üyenizin çok kızdığını ve üyeliğini iptal edeceğini de söyleyeyim.



4 BİN DEPREMZEDEYE YUVA KURUYORLAR

11 ilimizi etkileyen deprem faciasının yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuş durumda. 7'den 70'e herkesin depremzedeler için el ele verdiği bu günlerde bir güzel haber de Çilek Mobilya'dan geldi.







İlk günden itibaren destek olmak için ferdi olarak çırpınan Selma Çilek Çifti, sosyal medyasından ailesine ait şirketin Hatay'da 4 bin kişilik Çilek Konteynır Kent kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu.







Çalışmaların gece-gündüz üç vardiya devam ettiğini belirten Selma Hanım, "İnşallah bir aya kadar hepsi yerine ulaşmış olacaktır" dedi. Umarım bu örnekler çoğalır...



DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Arzu Sabancı'nın başkanı olduğu kültürel emanetleri korumaya ve toplumda kültür ve sanat bilincini geliştirmeye çalışan EPOS 7 Derneği'nden örnek davranış.







Aslı Şen, Berrin Zorlu, Berna Çebi, Yonca Ebuzziya, Beste Yurttaş ve Özgür Doğa Keleş'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyeleri, dernek olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden ailesi veya kendisi etkilenen tüm üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin lisans öğrencilerine burs desteği kararı almış; hepsinin gönlüne sağlık.



GÖNLÜNE SAĞLIK

Yaşadığımız asrın felaketinde gerçekten ülke olarak tek yürek olduk. Maddi-manevi herkes elinden gelenin çok daha fazlasını yaptı. Ancak "Felaketin içerisindeki bir tek cana dokunabilirsek ne mutlu bize" diyerek küçük bir grup kuran ve bunu bin kişiyi geçen yardımsever bir aileye dönüştüren Cansen Yeni Kut, benim için bu afette en öne çıkan isimlerinden biri oldu.







İçi sağlık ekipmanı ile dolu 40 ambulansı deprem bölgelerine gönderen Cansen Yeni Kut, cuma günü de bizzat yardım etmek için deprem bölgesi Kahramanmaraş'a gitti. Gerçekten gönlüne sağlık...



ÇOCUKLARI OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ

"Çift Terapisi" adlı stand up gösterilerinin gelirini depremzedeler için bağışlayacaklarını açıklayan Berfu-Eser Yenenler çifti, önceki gün Malatya'ya gitti. Depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmek için yola çıkan çift, onlara birçok hediye de götürdü.









Çiftin oğulları Kuzey ile Mete de en sevdikleri oyuncakları depremzede kardeşlerine yolladı. Berfu Yenenler, çocuklarına "Biz yarın Malatya'ya, oradaki arkadaşlarınızın yanına gideceğiz. Onlar bazı oyuncaklarını kaybetmiş. Sevdiğiniz oyuncaklarınızdan o arkadaşlarınıza götürmemizi ister misiniz?" demiş ve onlar da hiç düşünmeden vermiş. Hem çifte hem de çocuklarına aferin. Çok güzel hareketler bunlar...