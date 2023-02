Ülkemizde yaşanan asrın felaketi yüzünden 6 Şubat'tan bu yana maalesef hepimizi kahreden haberlerle yatıp-kalkıyoruz. En azından bugün 'mutlu' bir haber vereyim dedim! Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece gelin oluyor.







"Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Eda Ece, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturup bu kez 'gerçek' bir evlilik yapacak. Anadolu Efes'te top koşturan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile güzel oyuncu Eda Ece, 8 Haziran'da, Boğaz'da vuslata erecek.







Bu arada şimdiye kadar dizilerde dokuz kez gelinlik giyen müstakbel gelin Eda Ece, 'gerçek' düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş. Düğünün sanat ve spor camiasını bir araya getireceğine şüphe yok. Umarım gönüllerine göre bir düğün olur ve bir ömür mutlu olurlar.



EMPATİ KAMPANYASI

Eşi Adnan Şen ve oğlu Can ile birlikte Los Angeles'ta yaşayan ve orada sanat ve sosyete camiasından hatırı sayılır bir çevresi olan Begüm Şen, ülkemizde yaşanan asrın felaketi için sosyal medyada başlatılan bir kampanyanın destekçisi oldu. #Yesihearyou kampanyası ile depremzedelerle empati kuma ve farkındalık yaratma amaçlanıyor.







"Sesimi duyan var mı? Enkaz altından gelen bu sesleri hepimiz duyduk. Şimdi onları duyduğumuzu söyleme zamanı. Elinizi kaldırın ve bu sesi duyduğunu paylaşın" diyen Begüm Şen'in desteklediği kampanyaya, bakalım Los Angeles'taki çevresinden nasıl bir destek gelecek.



HATAY'DA YARDIMA DEVAM EDİYOR

11 ilde büyük yıkıma yol açan iki şiddetli deprem felaketini ardından tüm Türkiye ele ele verip yaraları sarmak için seferber oldu. Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin sosyal sorumluluk projelerinde hep en ön saflarda yer alan kızı Lal Denizli de, depremin ilk gününden itibaren gelen yardımları afet bölgesine yetiştirmek için Afet Koordinasyon Merkezi'nden bir an olsun ayrılmamıştı.







"Her şey oradaki canlarımız için" diyen Lal Denizli, önceki gün de yardımları bizzat elleriyle vermek, ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için Hatay'a gitti. Lal Denizli için ne desem az, emeğine ve yüreğine sağlık.



YARDIM TOPLAMAYA ARACILIK EDİYOR

Depremzedelere ilk günden itibaren yardım elini uzatan Nazlı Sabancı, bireysel olarak da onlar için maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. Kayınvalidesi Arzu Sabancı gibi sosyal medyada güçlü olan Nazlı Hanım, depremden beri sosyal medyayı depremzedelere yardım için kullanıyor.







Sayfasından bir yandan yararlı bilgiler vermeye çalışırken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını paylaşıp o ihtiyaçların giderilmesine aracılık ediyor. Keşke herkes, Nazlı Sabancı gibi sosyal medyayı depremzedeler için kullansa.