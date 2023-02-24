Asrın felaketini yaşayan Türkiye, devlet millet ele ele verip yaraları sarmak için seferber olmuşken, dünyaca ünlü isimlerden de destek geliyor. Russell Crowe, Dua Lipa, Antonia Banderas, Drew Barrymore, Natalie Portman, Bella Hadid gibi birçok dünya starı üzüntülerini dile getirip yardım çağrısında bulundu.







Onlara Amerikalı ünlü oyuncu Kristen Bell de eklendi.BM Kadın Barışı ve İnsani Yardım Fonu'nun küresel savunucusu olan Bell, "Türkiye'de yaşanan felakete, benim gibi nasıl yardım edebilirim diye merak ediyorsanız size bir şey söyleyeceğim. Küresel afet krizlerinde gönüllü olarak ön saflarda yer alan ve kendi topluluklarına doğrudan müdahale eden kadınları destekleyen fonumuza katkıda bulunabilirsiniz.







Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak" deyip fon aracılığıyla depremzedelerimiz için bağış çağrısı yaptı. Depremzedeler için kim ne yaparsa başımızın tacı, teşekkürler Kristen Bell...



HEM TRANSFER HEM YARDIM

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bir yandan dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun transferini gerçekleştirirken bir yandan da depremzedeler için seferber olmuş durumda.









Nef Stadyumu'ndaki depremzedelerin ihtiyaçlarının toplanmasında da bizzat görev alan Timur'un, kurucusu olduğu Nef Vakfı ile de muazzam yardımlarda bulunduğunu öğrendim. 87 TIR ve 3 okul servisini dolduracak kadar yardım malzemesini Hatay'a götürüp orada amacına uygun tasnif ettiren Timur, 107 TIR'ı da doğrudan yardım bölgelerine sevk ettirmiş. Böyle insanlarımız varken biz bu yaraları çok kısa sürede sararız, merak etmeyin...



CİNSİYETİ SÜRPRİZ OLACAK

Ünlü bir gelinlik markasının veliahdı olan İspanyol gelinimiz Gabriella Palatchi Elhadef'in aralıkta hamile olduğunu müjdelemiştim. O dönem Gabriella Hanım, 4.5 aylık hamile olduğunu ve bebeklerinin cinsiyetini öğrenmediklerini söylemişti.







Öğrendim ki; hem eşi Ediz Elhadef hem de kendi doğumdan önce bebeklerinin cinsiyetini bilmek istememiş. Büyük oğulları Rıfat Elhadef ile evli olan Yunan gelini Marina Hanım'dan biri kız diğeri erkek iki torunu olan Alberto-Ferry Elhadef çiftinin, İspanyol gelininden doğacak torunlarının cinsiyeti ne olacak?



YARDIMA DEVAM

"Böyle zamanlarda birlik olmak, kenetlenmek bizi daha güçlü kılar" diyen AdL markasının kurucusu Zehra Işık, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım ediyor. Deprem bölgelerine binlerce giyim eşyası gönderen, fabrikasında normal üretime ara verip battaniye ürettirip bölgeye gönderen Zehra Hanım, en son da çocuklar için binlerce bere ürettirdi.







Önceki gün de bereleri, çalışanlarıyla birlikte bizzat kendisi paketleyip depremzede çocuklara gönderdi. Bu arada, Zehra Işık, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) başlattığı "Sivil toplum Göreve hazır" kampanyasının da en büyük destekçisi oldu.