Tülin Şahin, bir kız çocuk sahibi olduğu Portekizli Pedro de Noronha'dan 2020'de ayrılmış, hatta ağır ithamlarla birbirlerine dava açmışlardı. O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları sürüyordu. Meğer Noronha dünyaca ünlü bir kadınla aşk yaşıyor, gözü hiçbir şeyi görmüyormuş!







Eski eniştemizin yeni sevgilisi olan Carolina Herrera de Baez, dünyaca ünlü bir moda imparatorluğunun veliahdı. Annesinin kurduğu markanın parfüm bölümünü yöneten 53 yaşındaki Baez, moda ve iş dünyasında büyük şöhrete sahip.







45 yaşındaki Noronha'nın, 43 yaşındaki Şahin'den sonra 53 yaşındaki Baez'e aşık olması dikkat çekici. Bu aşk devam ettiği sürece Noronha'nın gözü ne Şahin'e açtığı davaları görecektir ne de başka şeyleri...

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TATİLİNİ YAKIP DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU



Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, depremin ilk gününden itibaren İstanbul'da depremzedeler için çalışmaya başlamış, 20 Şubat'ta da Hatay'a gitmişti.







15 gündür canla başla çalışan, köylere yardım götüren, çocukları mutlu etmek için çabalayan Lal ile ilgili bir detay öğrendim ki, ona olan saygım arttı. Çünkü Lal, sevgilisi Bilal Dilek ile depremden iki gün sonra Uzak Doğu'ya tatile gidecekmiş.







Ancak deprem olunca, bir an düşünmeden, aylar öncesinden ödedikleri uçak ve otel paralarını yakıp tatilden vazgeçmişler. Lal, şimdi Hatay'da depremzedelere yardım ediyor. Lal için ne desem az.

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EŞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU



2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan işadamı Ünsal Sert, Kovid- 19 yüzünden geçen yıl 3 Mart'ta vefat etmişti.







Böbreğini eşine verecek kadar çok seven, vefatıyla kahrolan ve o günden bu yana hiç dışarı çıkmayan Neşe Sert, merhum eşi Ünsal Bey'in birinci ölüm yıl dönümü için Çubuklu'daki evlerinde mevlit okuttu. 7'den 70'e tanıyan herkesin sevdiği Ünsal Bey'in ölüm yıl dönümü için okutulan mevlide ilgi büyük oldu. Allah gani gani rahmet eylesin...