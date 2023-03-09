Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan cemiyet hayatının sevilen ismi Dilek Ertek, 25 Ekim'de, Tahiti'de, tatil yaptığı gemiden düşerek kaybolmuştu.







Oğlu Gökçe Atuk, acı haberi alır almaz Tahiti'ye gitmiş, annesinin bulunması ve kazanın aydınlatılması için günlerce uğraşmıştı. Aradan 20 gün geçmesine rağmen bir sonuç alamayınca da annesine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze töreni düzenlemişti. O günden beri ortalarda görünmeyen Gökçe Atuk ile ilgili bir haber aldım.







Gökçe Bey, mezara bile koyamadığı annesinin acısını depremzedelere destek olarak unutmaya çalışıyormuş. Depremin olduğu ilk günden itibaren yardıma koşan Gökçe Bey, deprem bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndermiş, halen göndermeye de devam ediyormuş. Ara ara da Hatay'a gidip yardım malzemelerinin dağıtımı için de çalışıyormuş. Bütün bunlar Gökçe Bey'e terapi gibi gelmiş. Allah sabır versin.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN 'ŞIK' BİR KAMPANYA

Depremin ilk gününden itibaren başladığı yardımlara hız kesmeden devam eden ve "Tek yürek olarak yaralarımızı saracağız" diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şimdi de depremzede çocukların eğitimine destek olacak.







"Çocuklar bizim her şeyimiz, eğitimleri geleceğimiz" diyen Süleyman Bey, sahibi olduğu erkek giyim markalarından yapılacak alışverişlerin gelirinin bir kısmını Türk Eğitim Derneği Deprem Yardım Kampanyası'na bağışlayacaklarını söyledi. Kıyafet ihtiyacınızı giderirken depremzede çocukların eğitimine de destek olmak isterseniz aklınızda olsun.



ARDA SAHALARA GERİ DÖNÜYOR!

Profesyonel futbol kariyerini geçen eylül ayında noktalayan Arda Turan, yeşil sahalara geri dönüyor! Arda'nın yarın, depremzede gençler için sahaya çıkacağını öğrendim. Depremzedelere ayni ve nakdi birçok destekte bulunan Arda, bu kez de depremzede gençlere moral verecekmiş.







Marmaris 1923 Spor Kulübü, deprem bölgesinden tahliye edilip geçici olarak Marmaris'e yerleştirilen gençlere moral olması için Marmaris İlçe Stadyumu'nda bir etkinlik düzenleyecekmiş. Bu etkinliğe, Arda'yı da çağırmışlar. Arda, bir dakika bile düşünmeden kabul etmiş. Yarın depremzede gençlerle maç yapacak olan Arda'nın gönlüne sağlık.



GERİ SAYIM BAŞLAMIŞ

Çapkınlar Ligi'nin uzun süre as oyuncularından biri olan işadım Uğur Güven ile iki yıldır flört ettiği Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo'nun evlenip jübile yaptığını da, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduklarını da yazmıştım.







4 Eylül'de İstanbul'da aile arasında evlenen, 30 Eylül'de Bodrum'da dostlarına düğün daveti veren çift, oğullarını kucaklarına almak için artık gün sayıyor. 3 aylık hamileyken nikah masasına oturan Brezilyalı gelinimiz, esprili bir fotoğrafla, büyük günün yaklaştığını müjdeledi.



