En son, depremzedelere yardım toplamak için televizyonda düzenlenen iki farklı kampanyada sunuculuk yapmasıyla gündeme gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir duyum aldım.







Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş. En büyük kızı Banu Ilıcalı Ceyhun'dan kız torun sahibi de olan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamileymiş.







Üstelik Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacakmış. Hemşire sevgilisi Ayça Hanım, Ilıcalı Ailesi'ndeki kız hakimiyetine son verip yaklaşık beş ay sonra ünlü televizyoncuyu erkek babası yapacakmış.



MODA ARACILIĞIYLA YARDIM ÇAĞRISI

Yarattıkları moda markalarıyla 2014 yılından bu yana aralıksız olarak Paris Moda Haftası'nın resmi takvimine girmeyi başaran Ayşe-Ece Ege kardeşler de ülkemizde yaşanan felakete kayıtsız kalmadı.







Ege kardeşler, uluslararası moda dünyasında farkındalık yaratmak için UNICEF'e bağış yaparak bir kampanya başlattı. Markalarının resmi sosyal medya hesabından, tüm dünyadaki takipçilerini, afet bölgelerindeki çocukların eğitimine destekleyecek bu kampanyaya yardım etmeye çağırıp kampanyanın linkini verdiler. Gönüllerine sağlık.



YARDIM EDEREK HUZUR BULUYOR

Ailesinin sahibi olduğu Sabancı Holding 12 milyar TL'lik kaynağı deprem bölgesine tahsis ederken, Melisa Tapan da depremzedeler için çalışıyor. Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı'nın kızı olan Melisa Tapan, depremden öyle etkilenmiş ki, "Sanırım son dönem tek huzura yaklaştığım anlar deprem ile ilgili çalıştığım, çözümün parçası olarak kafa yorduğum anlar" diyor.







Melisa bir de çağrıda bulunuyor; "Yolumuz uzun, gönüllülerimize daha çok ihtiyacımız var." Melisa haklı; depremzedelerin uzun süre desteğimize ihtiyacı olacak.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR YARARINA SERGİ

Asrın felaketini yaşayan ülkemizde, devlet millet ele ele verip yaraları sarmak için seferber olmuşken, herkes çorbada tuzu olması için çırpınıyor. Fotoğraf sanatçısı Betty Mazalto ile Koruncuk Vakfı, 'Yaratan ve İlham Veren Kadınlar' fotoğraf sergisi ile deprem bölgesindeki korunma ihtiyacındaki kız çocuklarına destek olacak.







Aralarında Leyla Alaton, Zeynep Fadıllıoğlu ve Bengisu Avcı'nın da olduğu, alanlarında başarılı sekiz kadın, bu proje için Mazalto'nun objektifine poz vermiş. Sergi bugün İstinye'deki bir AVM'de açılıyor. Hadi çorbada sizin de tuzunuz olsun.