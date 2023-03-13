16 Ocak'ta 22 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazdığım Aslı-Metin Şen boşanıyor. Ayrıldıklarını en yakın çevrelerinin bile benim haberimden öğrendiği çift, sömestir tatilinde çocukları için birlikte Fransız Alpleri'ne tatile gitmiş, orada barışma sinyalleri vermişti. İstanbul'a döndükten sonra beraber bir kulübe eğlenmeye gidince herkes barıştıklarını düşünmüştü.







O günlerde, "Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz" dediklerini duyduğum çift, demek ki, sorunlarını çözememiş. Metin Şen'in, geçen hafta boşanma davası açtığını öğrendim. 2000 yılında evlenen ve boylarınca iki çocuk sahibi olan Aslı Şen ve Metin Şen umarım, kavgasız gürültüsüz boşanmayı başarır. Evliliklerinde bir bile kez kavga ettiklerini duymağım çiftte de bu yakışır.







ERKEK BEKLERKEN KIZLARI OLMUŞ!

İlk evliliğinden Lal (19), Ege (17) ve Yaz (12) adında üç çocuğu olan iş adamı Murat Özyeğin'in, Nisan 2021'de evlendiği ikinci eşi Yasemin Hanım'ın bebek beklediğini ilk ben müjdelemiştim. Özel hayatlarını, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özyeğin çifti, meğer 30 Ekim'de bebeklerini kucaklarına almış da, haberimiz olmamış! Bu arada o dönem sosyete kulislerinde çiftin erkek bebek beklediği, kızlar ile erkeklerin eşitleneceği konuşulmuştu. Öğrendim ki, Ege tek erkek olarak kalmış. Çiftin, adını Ela Ayşen koydukları bir kızları olmuş. Kızlarını sağlıkla büyütürler inşallah.







DAVET OLSUN AMA DEPREM UNUTULMASIN

Yaşadığımız asrın felaketinin acısını tüm Türkiye yaşarken deprem bölgesi dışında hayat, yavaş yavaş normale dönüyor. Önceki gün İstanbul'da bir davet düzenlendi. İsviçreli bir kozmetik ürününün tanıtımı için verilen davet, sosyeteden ünlü isimleri bir araya getirdi. Üretiminde hayvan deneyi yapmayan marka, davetine katılanlar adına; depremde zarar gören 11 ilimizdeki patili dostlarımız için Haytap'a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağışta bulundu. Tamam hayat devam ediyor, normale dönmeye başlasın ama depremzedeleri unutmayalım.