Dün neredeyse her gazetede, Burcu Esmersoy ile sevgilisi Nazım Akmangil'in 1-4 Eylül'de Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare adlı kasabada evleneceği yazıyordu!







Çiftin bu evlilik haberini tam 163 gün önce 28 Eylül 2022'de GÜNAYDIN'da yazmıştım! Bazı gazetelerin birinci sayfasını da süsleyen haberde, acaba benim yazdıklarımdan başka bir bilgi mi var, diye baktım. Bırakın fazlasını eksiği bile vardı!







Eskiden kaynak gösterip haberimi gazetelerine taşıyanlar olurdu, hatta emek hırsızlığı yapıp haberimi alıp kendi imzalarını atanlar bile vardı ancak böylesini ilk kez görüyorum.







Görünen o ki, benim haberimi yeni haber gibi sunan gazeteciler, ya magazin dünyasından bihaberler ya da bile bile –bizim tabirimizle- 'bayat haber'i yeniymiş gibi gazetelerine koyuyorlar. Hadi emek hırsızlarına diyecek lafım yok; onların karakteri belli. Peki başlarındaki yöneticiler de mi bu 'bayat haber'e bir şey demiyor!!!



CARLOS MERT DÜNYAYA GELDİ

3 aylık hamileyken nikah masasına oturan Brezilyalı gelinimiz Carla Araujo ile iş insanı Uğur Güven'in anne-baba olmak için gün saydıklarını yazmıştım önceki gün. Yazımın çıktığı gün Uğur Güven aradı. Meğer daha yazımın mürekkebi kurumadan oğulları dünyaya gelmiş.







Mutluluktan havalara uçan babadan öğrendim ki, Nişantaşı'ndaki özel hastanede doğum yapan eşi Carla Hanım'ın da, Carlos Mert adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Bugün taburcu olup 3 kişilik aile olarak evlerine dönecek olan Güven çifti, umarım oğullarını sağlıkla büyütür.



50 KADIN ARASINA GİRDİ

Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da (EMEA) 50 yaşı geçen en başarılı kadınları bir araya getirdiği '50 over 50' listesinin ikincisini yayımladı. Ankara'da küçük bir kafeyle başlayıp dünya çapında restoran zinciri yaratan Gamze Cizreli de, Gülden Türktan ile listede yer alıyor.







Girişimcilik alanında birçok ödüle sahip olan Gamze Hanım, yeni ödülünü almak için Abu Dhabi'ye gitti. Cizreli ve Türktan'a, Türk iş kadınlarının neler yapabileceklerini dünyaya bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ederiz. Umarım başarıları devam eder.



İHTİYAÇLARI ALIP HATAY'A GİTTİ

Depremzedelere yardım için canla başla çalışan ünlü isimlerden biri de modacı Tuba Ergin. İşi gücü bırakıp günlerdir depremzedelere yardım için elinden geleni yapan Ergin, şimdi de deprem bölgesine gitti.







"Yaraları yardımlaşma ile saracağız" diyen ünlü modacı, bir grup arkadaşıyla birlikte topladığı yardım malzemeleriyle birlikte Hatay'a gitti. Orada hem yardım malzemelerini bizzat dağıtan hem de depremzedelere manevi destekte bulunan Tuba Ergin'in bir de çağırısı var; "Yardıma devam."