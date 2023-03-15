Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "kaza değil, cinayet" diyerek isyan etmişti.







Devamında da, sürücünün yargılandığı dava dosyasının delil toplanmadan bilirkişiye gönderdiğini iddia edip "bu işin peşini bırakmayacağım" demişti. Dediği gibi işin peşini bırakmadı ve hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı.







Cuma günü yapılan duruşmada, toplanan delillerden sonra bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu ve Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı. "Babam için adalet" diyen Özge Ulusoy, bundan sonra sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadelesine devam edeceğini söyledi. Adalet yerini bulur inşallah...



NUSRET'İN ORTAĞI EŞİNDEN AYRILDI

Ardı ardına gelen ayrılık ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Kara bulutlar bu kez, Nusret Gökçe'nin ortağı ve yol arkadaşı olan Mithat Erdem ile eşi Çiğdem Erdem'in evliliklerinin üzerine musallat olmuş durumda!







Eylül ayında evliliklerinde 27 yılı geride bırakan, boylarınca iki oğulları olan çift, bunca yılın ardından neyi paylaşamadılar, hangi konuda anlaşamadılar bilmiyorum ama bildiğim evliliklerinin ciddi anlamda sallantıda olduğu. Yakın çevrelerinden öğrendiğime göre yaklaşık üç aydır ayrı yaşıyorlarmış. Umarım bunca yılın hatırına evliliklerini kurtarmayı başarırlar.



YÜREĞİNİ BIRAKIP İSTANBUL'A GELDİ

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden itibaren İstanbul'da çalışmalara katılan Lal Denizli, ardından Hatay'a gitmişti. 24 gün boyunca Hatay'da canla başla koşturan, köylere yardım götüren, çocukları mutlu etmek için çabalayan Lal Denizli, önceki gün İstanbul'a döndü.







Bu arada yaptığı kesin dönüş değil, kendi tabiriyle kısa bir veda. "Orada zorlanmıyor musun?" diye soranlara da, "Evet, 24 günün sonunda bir süreliğine de olsa İstanbul'a dönüyor olmaktan dolayı çok zorlanıyorum. Bu bende, buradakilere ihanet ediyormuşum hissiyatı yaratıyor ve bu çok zor geliyor" diyen Lal için ne desem az.



ARINIP GELDİ

Komedi filmlerinin aranılan oyuncusu Büşra Pekin, son zamanlarda dış görünümündeki değişikliklerle sürekli gündemde! Kilo verince yeteneği kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Pekin, son birkaç kilosundan kurtulmak ve arınmak için İstanbul'un elitlerinin Avusturya'daki favori sağlık ve detoks merkezinin yolunu tutmuş.







Doğa yürüyüşleri yapan, bol bol dinlenen Pekin, bir hafta süresince uyguladığı kürle arınıp fazlalıklarından da kurtulmayı başarmış. Bu arada Serenay Sarıkaya, Alara Koçibey, Biricik Suden, Mine Kalpakçıoğlu, Mert Alaş da bu merkezin müdavimleri arasında yer alıyor.