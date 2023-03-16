Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulundu. Subaşı, artık sosyal medyada, para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek! Evet yanlış okumadınız;







Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak. Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.







"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.







Abone olanlar için Subaşı, özel hayatından canlı videolar yayınlayıp özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacakmış. Acaba Subaşı'na, ayda 66.99 TL verip kaç kişi abone olacak ve Subaşı onlara özel hayatından neler gösterecek merak ediyorum.



OSCAR TÖRENİ'Nİ BİRLİKTE İZLEMİŞLER

Hollywood yıldızlarını bir araya getiren Oscar Ödül Töreni'nde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un da olduğunu yazmıştım. Meğer Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'da düzenlenen törene son zamanlardaki kankası Özlem Önal ile birlikte gitmişler.







Bu arada Nevbahar Koç'un Oscar törenine gidebilmek için 45 bin dolar yani yaklaşık 853 bin liralık VIP biletlerden aldığı iddia edildi ama hiç sanmıyorum! Çünkü 29 yıldır Oscar törenlerinin yemeklerini hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, Ali Koç'un yakın dostu. Bence Koç da, Önal da, Puck'ın misafiri olarak törene gitmiştir.



EN FİT ANNEANNE!

11 Haziran'da, kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde anneanne olan ve ilk torunu Lily June'u kucağına alan Bettina Machler'i gördüm Bebek'te. Kelimenin tam anlamıyla genç kızlara taş çıkaran Bettina Hanım'ın 4 Şubat'ta 64 yaşına bastığına inanmak için bin şahit lazım!







Yediğine içtiğine dikkat eden, sporunu aksatmayan Bettina Hanım, İsviçreli arkadaşı Doris Hofer ile Boğaz'da saatlerce yürüyüş yaptı. Bu arada Bettina Hanım, oğlu ve gelini Can- Deniz Hakko sayesinde üç ay sonra ilk kez babaanne olma mutluluğunu da yaşayacak.



YILLAR SONRA AŞIK OLDU

Klinik psikolog Şehnaz Tuna ile efsane işletmeci Mehmet Tuna, 2011'de boşanmıştı. Boşanmalarına rağmen 'hayat arkadaşım' dediği Mehmet Tuna, 2017'de vefat edene kadar da, ondan sonra da Şehnaz Tuna'nın yanında sevgili anlamında kimseyi ne görmüş ne duymuştum.







Şehnaz Hanım, yıllar sonra gönül kapısını açmış. Ceyhan Çandar adlı bir beyle aşk yaşamaya başlayan Şehnaz Hanım, aşkını sosyal medyadan duyurdu. Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Şehnaz Tuna'nın, bunca yıl bekledikten sonra bulduğu aşk daim olur inşallah.