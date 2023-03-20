Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, cuma günü sosyal medyada, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaştı.







Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığını sanıldı ama doğrusunu yine benden öğrenin. Ünlü şarkıcı, taşınmaya hazırlandığı yeni yuvasını iki yıl önce satın almıştı.







Sarıyer'deki lüks bir sitede yer alan villayı, tamamen yenilemiş ama taşınmaktan vazgeçmişti. Yaklaşık bir yıldır da, villayı 110 milyon TL'ye satmaya çalışıyordu. Ancak yaşadığımız deprem felaketi ve beklenen İstanbul depremi Sayan'ı da korkutmuş olmalı ki, hem zemininin hem de binasının çok sağlam olduğunu düşündüğü villayı satmaktan vazgeçmiş ve kendisi oturmaya karar vermiş. İki haftaya kadar taşınacak olan Seda Sayan ve eşinin yeni yuvası şimdiden hayırlı olsun.



EVLENMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Aylık 66.99 TL verene özel hayatını açtığını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Meedo ile izdivacını da kasımda ilk benden öğrenmiştiniz. Aşıkların, Marakeş'te evleneceğini ve mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına mesaj attığını yazmıştım.







Ancak çalkantılı bir aşk yaşadıkları için bu kadar uzun vadeli karar almalarına şaşırdığımı da eklemiştim. Şeyma, cuma günü gelinlik provasından bir fotoğraf paylaşıp düğüne 49 gün kaldığını yazdı. Bugün itibariyle 46 gün sonra yani 5 Mayıs'ta, iki gün süren bir düğünle evlenecek. Bu kez muradına erecek gibi görünen Şeyma'nın bu izdivacı daim olur inşallah.



İSTENMEYEN GELİN ÇOK KIZMIŞ!

Cuma günü, 2020'de Berk Tanrıverdi ile evlenen Ceylan Atınç'ın hamile olduğunu yazmıştım. 'İstenmeyen gelin hamile' başlığıyla verdiğim bu haber üzerine Ceylan Atınç, sosyal medya hesabından bana hakaretler yağdırdı. Acaba neyi yanlış yazdım da bu kadar kızdı diye edindiğim bilgileri bir kez daha kontrol ettim.







'İstenmeyen gelin' yazmıştım ya acaba evlenmelerine karşı çıkan (Bu yüzden gizlice evlendiler) eşinin ailesiyle barıştı mı diye araştırdım hayır barışmamış. Acaba hamile değil mi diye araştırdım, evet hamileymiş. E o zaman niye bu kadar kızdı ve çok bayağı bir üslupla küfürler ve hakaretler yağdırdı anlamadım doğrusu. Berk Tanrıverdi'nin ailesinin, Ceylan Atınç'ı niye istemediğini şimdi daha iyi anlıyorum.