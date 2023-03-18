Cemiyet hayatında, ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri hız kesmeden devam etse de; yarım asrı deviren evlilikler de var. Çok ünlü bir akaryakıt istasyonu şirketinin kurucuları olan Nurten-Fikret Öztürk çifti, önceki gün evliliklerinin tam 52. yılını doldurdu.







İş ve cemiyet hayatında çok sevilen çift, evlilik yıl dönümlerini kutlamak yerine ailesiz kalan depremzede bir çocuğa anne-baba olmak istemiş. Şimdiye kadar birçok sosyal proje gerçekleştiren, depremzedelere ise ayni ve nakdi birçok yardımda bulunan Nurten Hanım ve Fikret Bey, maalesef bunu başaramamış.







Nurten Öztürk, "52. evlenme yıl dönümümüzde depremzede bir çocuğu evlatlık alalım, yavrularımıza koruyucu aile olalım istedik ama yaşımız geçmiş" dedi. İkisi de 74 yaşında olan ve yasalar gereği evlat edinme veya koruyucu aile olmalarına izin verilmeyen çift, depremzede çocuklara kol kanat germeyi sürdüreceklerini söyledi. Her ikisinin de yüreğine sağlık, daha nice evlilik yıl dönümleri kutlarlar inşallah...



HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI!

Pazartesi günü 23 yıllık eşi Metin Şen'den boşanan Aslı Gümüşel, önceki gün iş için İtalya'ya uçtu. Markasıyla Bolonya'da düzenlenen kozmetik fuarına katılan Aslı Gümüşel'in yeni hayatındaki yeniliklerden ilki, sosyal videolar yayınlayan bir medya platformuna girmek oldu! Sanırım Aslı Hanım, ayrılığın stresini eğlenceli videolarla atmayı planlamış.







Ancak bu haberi "Bir bu eksikti" şeklinde yorumlayarak duyuran Aslı Hanım, bu kararından kendisi de pek emin değil sanki! Belki de bunu, çektiği ilk iki video biraz acemice olduğu için söyledi. Ancak bu acemiliği çabuk atacağına hiç şüphem yok.



MIKA-DER'DEN EĞİTİM DESTEĞİ

Tüm Türkiye tek yürek olup depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla uğraşıyor. Minik Kalplerle Elele Derneği'nin de (MİKA-DER), depremzede çocuklara destek olmak için kolları sıvadığını öğrendim.







Geçenlerde yapılan derneğin yönetim kurulu toplantısında, başkan Nesrin Ercan ve başkan yardımcısı Arzu Sabancı'nın önerisiyle depremzede çocuklara eğitim desteği verme kararı almışlar. Oy birliği ile alınan kararla birlikte hemen çalışmaya başlayan dernek üyeleri, depremzede çocuklar için özel bir eğitim programını çok yakında hayata geçirecekmiş. Gönüllerine sağlık.



YARDIM SERGİSİ DAVETLE AÇILDI

Ressam Esra Soydan, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü resim çalışmalarından seçkilerin yer aldığı sergisini, hafta içinde Maslak'taki bir galeride açtı.







Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına düzenlenen serginin açılış davetine,







Neşe-Erol Gönül, Berrin Zorlu, Abdullah-Hülya Avcı ve Reyhan İpekel'in de aralarında olduğu pek çok ünlü isim katıldı. Esra Soydan'ın sergisi, 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek; bilginize...



DEDİKODU PANİKLETTİ!

Önceki gün "Evli bir kadın oyuncu, rol aldığı dizinin evli yönetmeniyle aşk yaşıyor" dedikodusu ortalığı karıştırdı. Skandalda birçok kişinin haksız yere adı geçti. Bu isimlerden biri de Deniz Baysal'dı. Ünlü oyuncu, bu dedikoduyla ilgili adının geçtiği bir yoruma cevap yazdı. Kendi hesabındaki iyi/ kötü yorumlara bile cevap vermeyen Baysal'ın bu dedikoduya cevap vermeye kalkması garipti.







Zaten çok geçmeden kendisi de bunu anladı ve yazdığı yorumu sildi. Sosyal medyada çoğu zaman olduğu gibi yine bir deli bir kuyuya taş attı ve binlerce akıllı çıkarmaya çalıştı. Deniz Baysal gibi bu işlerin içinde birinin panik olup delinin attığı taşı çıkarmaya çalışmasını anlamadım doğrusu.



TREND RADARI







Geçen sezon bir anda parlayan aşırı büyük logolu, yine aşırı büyük çantalar aynı hızla ortadan kayboldu. Belki eşya taşımak için rahat bir model ancak gündüz şık bir stil için sürekliliği olan bir parça değildi. Sonuç ortada...







Oversize, nostaljik görünümlü kabanlar, bu soğuk havalarda öne çıkan modellerden. Hem farklı tarzlarla uyum sağlayabilen hem de sezonun salaş karizmatikliğini verebilen bir model; aklınızda bulunsun.



ÜST İYİ AMA ALT OLMAMIŞ!

Yeni yıl akşamı evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile aradan bir ay geçmeden ayrılan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, farklı ve iddialı bir stile sahip. Geçenlerde katıldığı bir davette de tercihi farklılıktan yana olmuş.







Güzel oyuncunun sezonun transparan triko parça trendini stiline katmak istemesi güzel bir düşünce. Ancak altına giydiği etek hiç olmamış! Eteğe kadar görünümdeki her şey doğru olsa da volanlı eteği karizmatik görünümü engellemiş. Daha düz ve ince örgü bir etek kesinlikle o havayı verebilirdi.