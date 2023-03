Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (Meedo), Haziran 2021'de evlilik teklifi alan ama evlenemeyen Şeyma Subaşı'nın, kısmetse bu mayısta muradına ereceğini yazmıştım. Şeyma, düğünü için önceki gün 'Save the date' davetiyesini yolladı.







Daha önce yazdığım gibi, Şeyma ile Meedo, Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerlerinden Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata erecek. Ünlü çift, tarih konusunda da beni yanıltmadı; 5-6-7 Mayıs'ta, üç gün üç gece sürecek düğün yapacaklar.









Bu arada Şeyma, önceki gün, Instagram hesabında, sadece aylık 66.99 TL ödeyerek abone olanların görebildiği bir paylaşım yaptı. Aboneleriyle, Meedo'nun Haziran 2021'de yaptığı romantik evlilik teklifinin videosunu paylaştı. Sanırım Mısırlı eniştenin ikinci evlilik teklifi, ilkinden sönük geçmiş ki, onu paylaşmamış. Ne diyeyim, Allah tamamına erdirir inşallah.



MESLEKTAŞLARINA REHBER OLACAK

İş insanı Ali Ramazanoğulları ile mutlu bir evliliği olan ve bu evliliği, şu anda 10 yaşında olan ikizleri Ali ve Alisa ile taçlandıran avukat Candan Ramazanoğulları'nın da artık bir kitabı var.







Özel bir üniversitede yüksek lisans yapan Candan Hanım, 'Türk Aile Hukuku'nda Seçimlik Mal Rejimleri' başlıklı yüksek lisans tezini bastırıp kitap haline getirdi. Özellikle boşanma davalarında adından başarıyla söz ettiren Candan Hanım, kitabının boşanma ve mal rejimi davalarında önemli bir rehber olmasını diledi. Keşke evlilikler hiç bitmese de bu kitaplara ihtiyaç olmasa...



ESERİ ÇOK BEĞENİLDİ

İstanbul'da yeni bir sanat galerisi daha kuruldu ve önceki gün de ilk sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Galeri, 'Premier' adını verdiği ilk sergisinde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen sanatçılarının eserlerini, sanat tutkunlarının beğenisine sundu.







Levent'te bir otelde açılan sergide, sosyetenin ünlü isimlerinden olan, son yıllarda 'ressam' kimliğiyle adından söz ettiren Sibel İlkiz'in de bir eseri yer alıyor. Ünlü isimlerin de katılımıyla açılan sergide, Sibel Hanım'ın eseri çok ilgi gördü. Sibel İlkiz'e, artık kalıcı olacağı belli olan bu yolda başarılar diliyorum.



AŞIK VEYSEL İÇİN SENFONİK KONSER

Halk ozanımız Aşık Veysel, aramızdan ayrılalı 50 yıl oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Aşık Veysel'i, 50. ölüm yıldönümünde çok özel bir konserle anacak.







CSO'nun, vefatının 50. yılı ve UNESCO Aşık Veysel Yılı için besteci Erberk Eryılmaz'a sipariş ettiği "Bir Büyük Dünya – Aşık Veysel" eseri, 24 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. CSO ADA Ankara'daki bu özel konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, eserin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıkacak. Çok özel konserlere imza atan CSO'yu bir kez daha kutluyor ve Aşık Veysel'e de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.