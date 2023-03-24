Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan, kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı; herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Londra'da yaşayan bir arkadaşım çok hoşuma giden bir fotoğraf yolladı.







Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı seçilen ilk Müslüman siyasetçi Sadiq Khan, Ramazan için Londra'nın işlek caddesi Piccadilly Circus'ı ışıklandırmış.







Üzerinde 'Mutlu Ramazanlar' yazan bir yazının da olduğu ışıklandırma için 30.000 sürdürülebilir led ampul kullanılmış. Şehirde yaşayan Müslümanların ve Müslüman turistlerin büyük ilgi gösterdiği ışıklandırma Ramazan boyunca devam edecekmiş.







Daha önce onlarca kez, Noel zamanında ışıklandırılmış şekilde gördüğüm Piccadilly Circus'ın Ramazan ayı için süslenmesi çok hoşuma gitti. Khan'a koca alkış...









Bu arada İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, bu yıl ilk kez iftar yemeği verecek. Dünyaca ünlü Londra takımının, Stamford Bridge Stadyumu'ndaki iftarı 26 Mart Pazar günü olacak.



İKİ ÜNLÜ AİLE DÜNÜR OLUYORDÜNÜR

Sosyete kulislerinde bugünlerde en çok konuşulan konu; iş dünyasının ünlü aileleri, Sarıoğlu ve Tanrıverdilerin dünür olması. Asyalı lüks otel zincirinin İstanbul'da şubesini açan bir holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı İbrahim Tanrıverdi'nin kızı Nazlı Tanrıverdi ile 40 yıllık sanayici Mustafa Sarıoğlu'nun oğlu Eren Sarıoğlu evleniyor.







Ocak başında, Nazlı Tanrıverdi'nin amcası Recep Tanrıverdi'nin taktığı yüzükle nişanlanan çift, haziran ayında vuslata erecek. Nesrin Sarıoğlu, oğluna dillere destan bir düğün yapmak için hazırlıklara başlamış bile. Umarım bir ömür mutlu olurlar...



DÜĞÜNLERİ DE ÇOK SESSİZ OLDU

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen (94) ile halkla ilişkiler mesleğinde dünya çapında bir üstat sayılan Betül Mardin (97), ilk göz ağrıları torunları Yasemin Dormen'in mürüvvetini gördü. 2001 yılında boşanan Ömer Dormen ile Gülden Büyükuçak'ın 33 yaşındaki kızları Yasemin Dormen ile yapımcı Altuğ Gültan, nişanlarında olduğu gibi sessiz sedasız evlendi.







Çift, salı günü sadece çok yakınlarının katıldığı sade bir düğünle vuslata erdi. Oyuncu Melike İpek Yalova ile 2 yıllık evliliğini önceki yıl bitiren Altuğ Gültan ile Yasemin Dormen, umarım bir ömür mutlu olur.



MİNİMALİST HEYKELLER

Ülkemizin önemli heykel sanatçılarından Ebru Döşekçi'nin geometrik oyunlarla kendine ve çevresine daha yakından baktığı son dönem üretimlerine yer veren 'Kimse Bilmez' başlıklı kişisel sergisi, önceki gün Alexandre Vallaury binasında açıldı.







Döşekçi'nin ağırlıklı olarak eril bir dille özdeşleştirilen, 1950-60'ların minimalist heykelleriyle yakınlık kuran işlerinin görülebildiği serginin açılış davetine Hande Doğandemir, Ömer Taviloğlu gibi birçok ünlü sanat tutkunu da katıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar gezilebilir; bilginize...



