Çağdaş sanat tutkunlarının gözü kulağı bugünlerde Miami'de. Çünkü perşembe günü, ABD'nin bu dünyaca ünlü şehrinde çağdaş sanat fuarı açıldı. Pazar gününe kadar sürecek olan 'Palm Beach Modern + Contemprory Fair' adlı fuarda, dünyanın önde gelen sanatçılarının çağdaş sanat eserleri meraklılarıyla buluşuyor.







Fuarda, dünyanın en seçkin koleksiyonlarında da eserleri bulunan Türk sanatçı Didem Yağcı'nın eserleri de yer alıyor. Steidel Galeri bünyesinde fuara katılan Didem Yağcı'nın eserlerinden birine, daha fuar açılmadan VIP ön gösteriminde bir talip çıktığını öğrendim.







Hollywood yıldızı ünlü aktör Sylvester Stallone, Yağcı'nın bir eserini satın almış.







Sanatçıyla eserleri hakkında bir süre sohbet de eden Stallone, fuar sonrası eseri teslim alıp evinde sergileyecekmiş. Eserleri dünya çapında değer gören ve ünlü isimlerin koleksiyonlarına giren sanatçılarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bize de gururlanmak düşüyor.



EVLİLİK PLANINI ASKIYA ALDI

28 Ekim'de 40 yaşına basan Özge Ulusoy, yeni yaşını kutlamak için gittikleri Paris'te, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'dan kaldırım taşı büyüklüğünde tek taş yüzükle evlilik teklifi almıştı. 4.5 yıllık ilişkilerini önümüzdeki eylülde resmiyete dökmeye de karar vermişlerdi.







Ama Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un 4 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybetmesi planları değiştirtmiş. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy'un, evlilik planını şimdilik askıya aldığını duydum. Ulusoy, babasının ölümüne yol açan sürüye karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandığında evlilik defterini tekrar açacaktır herhalde.



GELİRİYLE MASAL KİTABI ALINACAK

Dijitalleşen dünyaya çocuklarıyla birlikte adapte olmak isteyen bilinçli ebeveynlere yol haritası sunan "Dijitale Kalpten Bağlı Aile" adında güzel bir kitap çıktı piyasaya. Önceki gün okuyucularıyla buluşan kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını Dr. Nabat Garakhanova üstlenirken, bölüm yazarları arasında Şeyda Toprak, Ece Vahapoğlu gibi tanınmış isimler de var.







En güzeli de bu kitabın satışından elde edilecek gelirle, depremzede çocuklara masal kitapları alınacak olması. Hadi hem kütüphanenize yararlı bir kitap ekleyin hem de depremzede çocuklara bir katkınız olsun.



MUTLU EDEN KARŞILAŞMA

Sosyetenin ünlü isimlerinden Melda Kosif, bugünlerde Londra'da tatil yapıyor. Melda Hanım, arkadaşı Tuğçe Kızılkaya ile birlikte önceki akşam Londra'nın ünlü bir restoranında yemekteymiş. Yan masalarında da Miles Teller oturuyormuş.







Melda Hanım, Oscar'lı film 'Whiplash'teki Andrew karakteriyle tanınan, son olarak 'Top Gun: Maverick' filminde Tom Cruise ile başrolü paylaşan Teller'ı çok sevdiği için hatıra fotoğrafı çektirmek istemiş. Bunu da başarmış. Melda Hanım bu fotoğrafı, "Harika karşılaşma" notuyla sosyal medyada paylaştı. Bu karşılaşmaya ne kadar çok sevindiği de gözlerinden okunuyor.



BEŞ YILDIZLI OTELLER BU KEZ ABARTMIŞ!

Her yaz öncesi olduğu gibi yine Bodrum'daki lahmacun fiyatlarıyla çenemizi yorarken Ramazan'ın gelmesiyle gündemimiz bir anda değişti! Şimdilerde herkes, İstanbul'da 5 yıldızlı otellerdeki iftar fiyatlarını diline dolamış durumda! Haksız da sayılmazlar; 5 yıldızlı bir otelde iftar yapmanın bedeli 1.800 liradan başlayıp 3.350 liraya kadar çıkıyor.







Boğaz'daki ünlü otellerden birinde, 4 kişilik bir aile iftar yapmak isterse 13.400 lira ödemesi gerekiyor. Tamam, 5 yıldızlı otellerde iftar yapmak her zaman pahalıdır ama bu kez bana çok abartılı geldi. Bu otellerin müdavimi olan sosyeteden tanıdıklarım da aynı şeyi söylüyor. Bu iftar menülerinde, artık kuş sütü de mi veriyorlar bilemedim.



BOL PANTOLON KOMBİNİ BOZMUŞ

23 yıllık eşi Metin Şen'den 13 Mart'ta boşanan Aslı Gümüşel, hafta içinde yakın bir arkadaşının davetinde karşımıza çıktı. Aslı Hanım, katıldığı gündüz davetinde pudra tonlu bir takım giymişti. Özellikle klasik bir parçanın tüy detaylarıyla hareketlendirilmiş olması çok hoşuma gitti. Ayrıca renk de Aslı Hanım'a çok yakışmış.







Aksesuarlarla birlikte tek renk görünümü gerçekten çok şık bir seçim olmuş. Aslı Hanım'ın kombininde gözü rahatsız eden tek şey; pantolonunun çok bol olması. Feminen bir cekete, dar kesim bir pantolon daha çok yakışırdı.







TREND RADARI

Renkli çantalar çok uzun süredir stillerin eğlenceli detaylarının başında geliyordu. Her sezon popüler renkler değişiyor, bu ilkbahar/yaz sezonunun rengi de mor tonları olacak. Yaz alışverişi yaparken aklınızda olsun.







İncelerden metal çerçevelere, oval çizgilerden nostaljik görünümlülere güneş gözlükleri her stilde karşımıza çıkıyor. Bu sezon geçmişten gelen silüetler arasına, büyük, kemik çerçeveler de eklenecek; haberiniz olsun.