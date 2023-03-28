Manken, oyuncu ve moda tasarımcısı Selin Ortaçlı'nın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelememiştir herhalde! Çok korktuğu ve dolayısıyla çok dikkat ettiği için pandemi dönemini Kovid-19'a yakalanmadan, 'covirgin' olarak tamamlayan Selin Ortaçlı, üç yıl sonra bu illetin pençesine düştü; hem de bonusuyla birlikte! İşi gücü bırakıp evinde oturan ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen Selin Ortaçlı, hem Kovid-19'a hem de Beta'ya yakalandı.









Artık Kovid- 19'un çok hafif atlatılmasına rağmen iki virüsü birden kapan Ortaçlı, hastanelik oldu. Üç gündür hastanede yatan Ortaçlı, üzerinden üç yıl geçtiği için yüzde 100 olmasa da, yüzde 95 korunmasına rağmen bu illete yakalandığını ve çok ağır geçirdiğini söyledi. Bu arada "Halen maske mi takıyorsunuz Selin Hanım, diyenlere selam olsun" diyerek bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Tez zamanda sağlığına kavuşur inşallah.



VİYANA'DAN GELİP BODRUM'A GİTTİ

Kilo verince, yeteneği kadar dış görünümüyle de adından söz ettiren komedi filmlerinin aranılan oyuncusu Büşra Pekin'in önceki hafta Avusturya Viyana'daki ünlü detoks merkezine gittiğini yazmıştım.







Orada kampa girip bir hafta detoks yapan oyuncuya bu yetmemiş olmalı ki, şimdi de Bodrum'da detoks kampına girdi. Dört aydır birlikte çalıştığı ve 'sporvizörüm' dediği sağlıklı yaşam koçu Sonay Ölçücüer ile kamp yapan oyuncu, toksinlerden ve fazlalık olarak gördüğü birkaç kilodan kurtulmayı amaçlıyormuş. Pekin bu detoks işini sevdi anlaşılan...



JET-SET İLE BALO YAPTILAR

Monte Carlo'daki görkemli baloların gediklisi olan İstanbul'un elitleri, hafta sonu yapılan 65. Gül Balosu'nu da kaçırmadı. Monaco Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in himayesinde, Prenses Grace Kelly Vakfı yararına yapılan ve dünya jet-set'inden yaklaşık 600 davetlinin katıldığı baloda, Feryal Gülman ile Esra Oflaz da en ön masada yerlerini aldı.







Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'e emanet edilen balonun bu yılki konsepti Bollywood'du. Monaco Prensi II. Albert'ın şirketinin CEO'sunun özel danışmanı olan Hülya Biren, Türk konukları en güzel şekilde ağırladı.



YARDIM MÜZAYEDESİ

Uğur Batur ile Gülnur Kamaşak, ülkemizi yasa boğan deprem yüzünden engelli hale gelen vatandaşlarımızın yararına öğle yemeği organize etti. Sarıyer'deki beş yıldızlı otelde gerçekleşen davette Uğur Batur bir de müzayede düzenledi.







Elde edilen gelirle 80 depremzedeye tekerlekli sandalye alınarak, davete katılanlarla birlikte afet bölgesine götürülüp teslim edilecek. Aslı Aydın, Arte Tahir, Nurdan Keçeli ve daha pek ünlü ismin katıldığı davetteki herkesin gönlüne sağlık.