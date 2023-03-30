Geçen eylül ayında futbolu bırakan Arda Turan, yeşil sahalara antrenör olarak dönmeyi kafasını koymuş durumda. Önceki gün Bursa'da oynanan Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi, 100 kez ay-yıldızlı formayı giydiği için ödül alan Arda, sabahında da İstanbul'da antrenörlük kursundaydı.







Aralık ayında başladığı UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu'nu hiç aksatmayan Arda, gece yarısı maç bittikten sonra İstanbul'a döndü, sabahında da kurs için soluğu Riva'daki Milli Takım Tesisleri'nde aldı. Arda, "Futbolculuğumda olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" demişti, bu çalışma ve disiplinle giderse onu da başaracağına inanıyorum.



MUTLU OLMANIN YOLLARINI ANLATTI

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini, İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" demiş, üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştı.







Pınar Sabancı, önceki gün Doç. Dr. Nilhan Atsü, tarafından özel bir üniversiteye konuşmacı olarak davet edildi. Orada 'Mutluluğun Psikolojisi' başlıklı bir konuşma yapan Sabancı'yı öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri de dinledi. Konuşmanın ardından teşekkür plaketi verilen Pınar Sabancı, mesleğiyle ilgili bir şey yapmanın mutluluğuyla üniversiteden ayrıldı.



MİAMİ'DE VAHŞİ YAŞAM!

1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'ün, iş insanı Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim, ABD Rhode Island'da üniversitede okuyor. Oğlundan çok uzak kalmak istemeyen Şebnem Hanım da, yılın çoğunu Miami'deki evinde geçiriyor.







En azından hafta sonları Miami'den birkaç saatlik uçuşla oğlunu görmeye gidebiliyor. Diğer zamanlarda da Miami'de sıcak havanın tadını çıkaran Şebnem Hanım, önceki gün sosyal medyasından, "Jurassic Park'a hoş geldiniz" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Şebnem Hanım, şehrin göbeğinde, yolda karşıdan karşıya geçen bir timsahı görüntülemiş!