Salı günü İstanbul'da resmi nikah kıyan Şeyma-Mohammed Alsaloussi (Meedo) çiftinin düğünü, aylar önce yazdığım gibi Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerlerinden Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleşti.







Perşembe akşamı ABD ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 25 dostuna, şehrin en lüks otellerinden birinde düğün öncesi yemeği veren çift, cuma günü de çölde parti düzenledi. Düğün ise cumartesi akşamı, bütün davetlilerin de konakladığı Marakeş'in en popüler otelinde yapıldı.







En lüks otellerde konaklamalar, yemekler, çölde partiler, dünyanın dört bir yanından gelen konukların ulaşımları derken Mısırlı eniştemizin düğün için resmen bir servet harcadığını öğrendim. Bir de İstanbul'da, "Meedo cimri çıktı, davetlilerin ne ulaşımını ne de konaklamasını karşılıyor" diye dedikodular dolaşıyordu. Külliyen yalanmış... Meedo çok bonkörmüş...



