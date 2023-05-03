Ocak 2016'da Hataylı iş insanı Ozan Baran ile üçüncü evliliğini yapıp Miami'ye gelin giden Süreyya Yalçın'ın eski avukatı Kamil Yıldırım Yücel ile başı dertte!







Süreyya Hanım, 2008 yılında 84 yaşında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için kardeşleri ile yıllardır davalıktı. Avukat Kamil Yıldırım Yücel, 15 Ekim 2014-15 Eylül 2022 tarihleri arasında Süreyya Hanım'a bu davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiş. Ancak iddiasına göre; 96 ay boyunca Süreyya Yalçın Baran'dan beş kuruş alamamış.







Alacaklarının toplamı olan 720 bin Euro'yu faizleri ile birlikte tahsili için de İcra Dairesi kanalıyla ödeme emri göndermiş. İşler nasıl bu noktaya geldi bilmiyorum ama yaptığı jestlerle eşinin ağını yerden kesen, Serdar Ortaç'a, 'Süreyya' adında şarkı bile yazdıran Ozan Baran'ın, eşinin icralık olmasına izin vermesine de şaşırdım doğrusu...



GELİRİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA GİDECEK

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği alışveriş şenliği, dün başladı. Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde başlayan ve bugün de devam edecek olan şenlikten elde edilecek olan gelir, deprem bölgeleri Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki ÇABAÇAM eğitim birimleri ve Hatay'da yapılacak kalıcı Çaba İlkokulu projesine aktarılacak.







Dernek Başkanı Eda Kosif ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen ÇABA Alışveriş Şenliği'nde birçok marka stant açtı. Hadi alışverişe, çorbada sizin de tuzunuz olsun...



SADE BİR TÖRENLE "EVET" DEDİLER

Deneyimli oyuncu Selim Bayraktar (47) ile yaklaşık beş yıldır flört ettiği kendisi gibi oyuncu Emel Karaköse (38), önceki gün Antalya'da bir ömür mutluluğa "evet" dedi.







Yazın Göcek'te görkemli bir düğünle evlenmeyi planlayan çift, Hataylı gelin Emel Karaköse'nin depremde yakınlarını kaybetmesi nedeniyle aile arasında minik bir törenle Antalya'da evlenmeyi tercih etti. Kemer'deki bir otelin bahçesinde gerçekleşen nikah törenine, çiftin çok yakınları şahitlik etti. Eylül ayında da düğün yapmayı planlayan çift, umarım bir ömür aynı yastığa baş koyar.



BOĞAZİÇİ'NDE NOSTALJİ SEFASI!

Boğaziçi'nin 19. yüzyıldaki günlerine bir nostalji yolculuğu yapmaya ne dersiniz? Cevabınız "evet" ise, Şule Gazioğlu'nun sergisi sizi bekliyor. Dünya çapında ikonik bir bölge olan Boğaziçi'nin 19. yüzyıldaki tarihine uzanan "Sebah&Joaillier:







Boğaziçi'nin Gözü" adlı sergi, özel bir davetle açıldı. Sergide, Joaillier Ailesi'nin 5. kuşak temsilcisi olan koleksiyoner Fabrizio Casaretto'nun bir araya getirdiği aile arşivinden yapılan fotoğraf seçkisinin yanı sıra, 19. yüzyıla ait görsel, belge ve stereoskop gibi döneme ait gereçler de yer alıyor. Sergi 18 Haziran'a kadar açık...