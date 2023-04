Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyor. Stilist ve oyuncu Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirdi. Bir dizide birlikte rol alan Ulusoy ile Sükan, arife akşamı Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu ile çıktıkları eğlence gecesinde birlikte objektiflere yansıyınca doğrusu ben de inanmıştım.







Geçtiğimiz gün bir partide karşılaştığım Ece Sükan'a hemen bu iddiayı sordum. Ece; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık.







Durum bundan ibaret" dedi. Yani Ece özetle "sadece arkadaşız" deyince ben de "Birçok ünlünün yaptığı gibi sonra çıkıp 'O zaman ilişkinin adını koymamıştık' deyip aşkınızı açıklamazsınız değil mi?" dedim. "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak" diyerek bu aşk dedikodularına son noktaya koydu.



AZ ZAMANDA ÇOK YOL ALMIŞ!

Elif Dürüst'ün, Mehmet Germiyanlıgil'den olan kızı Yasemin, geçen yıl New York Üniversitesi sanat bölümünden mezun oldu. New York'ta yaşamaya devam eden Yasemin'in tasarımcılığa soyunduğunu öğrendim.







Yasemin, takı, tişört ve bikini tasarlamaya başlamış ve kendi markasını bile kurmuş. Yasemin'in online olarak sattığı tasarımları büyük ilgi görmüş ve hatta Soho'nun göbeğindeki ünlü bir mağazada da satılmaya başlamış. Sosyeteden karşılaştığım modaya meraklı isimlerden, Yasemin'in tasarımlarıyla ilgili çok güzel şeyler duydum. Yolu açık olur inşallah.



İKİ MİCHELİN'Lİ ŞEF İSTANBUL'A GELİYOR

Global ölçekte başarılara imza atan genç girişimci Aycan Akdağ, İstanbul'da açtığı Uzakdoğu restoranıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Akdağ'ın, restoranının Etiler şubesinde İstanbullulara tam bir lezzet şöleni yaşatacağını öğrendim.







Çünkü Akdağ, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Yoji Tokusyoshi'yi mutfağına sokacakmış. İlk kez Türkiye'ye gelecek olan ünlü şef, 2 ve 3 Mayıs'ta teslim alacağı mutfakta hazırlayacağı özel mönüyle İstanbullu lezzet tutkunlarına bütün marifetlerini gösterecekmiş. Uzakdoğu mutfağını seviyorsanız bence bu fırsat kaçmaz.



FESTİVAL GİBİ KOLEKSİYON

Markasıyla 17 yıldır hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa, her sezon başında yaptığı gibi, önceki gün Çukurcuma'daki butiğinde verdiği davetle yeni cicilerini tanıttı.







Çapa'nın, Hindistan ve Uzakdoğu'ndan aldığı ipek kumaşlarla hazırladığı ve Holi, Lunar, Coachella, Divali, Venezia gibi dünyaca ünlü festivallerin isimlerini verdiği 60 parçalık koleksiyonunu, davetliler çok beğendi. Konuklar beğendikleri ürünleri satın almayı ihmal etmedi. Bu arada Şebnem Hanım, kızı Ceyla Çapa ile birlikte yeni cicilerinin tanıtım mankenliğini de yaptı!



FAZLA ÇABALAMIŞ!

Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık yedi yıl süren ilişkisi bu yılın başında biten Duygu Sarışın, hafta içinde bir film galasında çıktı karşımıza. Genç oyuncu, çabasız bir şıklık yaratmak istemiş ancak bunu yaparken en büyük hatayı yapmış; fazla çabalamış!







Çabasız, karizmatik görünüm için hem kullanılan parçaların uyumu hem de havası bütünleşmeli. Burada genç oyuncunun kamuflaj, dar kesim elbisesi, üstüne giydiği bol beyaz gömleği, kovboy çizmeleri ve kıvırcık saçları, birbirleriyle uyum sağlayamamış. Oysa beyaz gömlek yerine oversize bir blazer, Duygu'nun istediği görünümü verebilirdi.



TREND RADARI







Bahardan yaza geçerken öne çıkan parçalardan biri bra kesim büstiyerler olacak. Düşük bel pantolonlar ve aşırı büyük duruşlu blazer'lar ise o büstiyerlere eşlik edecek...







Hem güneşten kendinizi koruyacak, hem saç stilinizi düşünmek zorunda kalmayacak hem de karizmatik görünmenizi sağlayacak tek bir parça var o da bu sezonun favori aksesuarı oldu bile; beyzbol şapkası...