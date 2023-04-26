5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.







Şeyma'yı yakın çevresi gibi takipçilerinin hüsrana uğrattığını öğrendim! Biliyorsunuz, Şeyma, Instagram'da aylık 66.99 TL'ye abonelik başlatmış, bunu da ilk benden öğrenmiştiniz. Abonelerine, özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmış ve yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulmuştu.







Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha 5 bini bile bulmamış. 2 milyon 900 bin takipçisi olan Şeyma, abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulmuş. Ve abone sayısını arttırmak için kampanya başlatmış;







5 bininci aboneye telefon, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edecekmiş. Kampanyaya bakılırsa Şeyma'nın derdi para değil, prestij!!!



SIRA DIŞI BİR BAYRAM TATİLİ

Turizmci Kerem Tümay, geçen yıl diş hekimi Birgül Metin ile üçüncü evliğini yapmıştı. Montenegro'daki konsoloslukta kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren çiftin sıra dışı bir bayram tatili geçirdiğini öğrendim.







Sosyete, yurtdışındaki gözde kasabalara ve şehirlere tatile giderken Tümay çifti Avusturya'ya detoks merkezine gitti. Bayramda herkes diyeti bir kenara bırakırken onlar sebze sularıyla detoks yaptı. Zihnen ve bedenen yenilendiklerini söyleyen çifte bu bayram tatili çok iyi gelmiş.



SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

2014'te evlenen Emre Ziyal ile Burcu Anık, 2021'de boşanmıştı. Boşanmanın ardından sırra kadem basan çiftten Anık'ın geçen yıl yeni aşka yelken açtığını duymuş ama sevgilisini öğrenememiştim! Bayramı Los Angeles'ta geçiren aşıklar, fotoğraf paylaşınca Anık'ın aşkı ifşa oldu.







Yeni beyaz atlı prens, Ankaralı iş insanı Kerim Güzel'miş. Bir yıldır gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını ifşa ettiklerini göre, durum ciddi.



ÜNLÜ TASARIMCI İÇİN ÖZEL GECE

Efsane tasarımcı Karim Rashid, ünlü bir mobilya markamız için koleksiyon tasarladı. Marka, iş birliğinden doğan mobilyaları ve yeni vizyonunu tanıtmak için gece düzenledi.







Markanın yöneticileri ve Rashid'in evsahipliği yaptığı geceye ünlüler katıldı. Ece Vahapoğlu'nun sunduğu gecede konuklar, mobilyaları görüp tasarımcıyla sohbet etti.