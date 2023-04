İzmir'e ve İzmir'in kültür sanat hayatına katkılarıyla adından övgüyle söz ettiren iş insanı Lucien Arkas, yine çok güzel bir işe imza attı. 2011 yılında Arkas Sanat Merkezi'ni, 2012'de Arkas Deniz Tarihi Merkezi'ni,







2020'de de pandemi koşullarına rağmen Arkas Sanat Urla'yı açan Lucien Arkas, bir sanat mekanını daha açmaya hazırlanıyor. Arkas, yaklaşık beş yıl önce tarihi 3 köşkü satın alıp İzmir'in kültür sanat hayatına kazandırmak için kollarını sıvamıştı. Öğrendim ki, o köşklerden biri olan Bornova'da 1780 yılına ait Mattheys Köşkü'nün restorasyonu bitmiş.







Aslına sadık kalınarak restore edilen Mattheys Köşkü, önümüzdeki çarşamba büyük bir davetle sanatseverlerin hizmetine girecek. Mattheys Köşkü'nde, 1600-1850 yılları arasında, Batı Anadolu'da üretilmiş el dokuması halıların yer aldığı halı koleksiyonunu sergilenecek. İzmirli sanatseverler Lucien Arkas'ın kıymetini bilsin.



OTELCİ OLDU

Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yapmış Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir gayrimenkul şirketinin CEO'su iken, hayatında yapmak istediklerini ertelememek adına istifa eden Ozan Balaban, şimdi de otelci oldu.







İstifanın ardından arkadaşları ile ortak Çeşme'de beach ve restoranlar açan Balaban'ın, İstanbul Arnavutköy'de de hayli popüler olan bir restoranı var. Otelciliği de denemek isteyen Balaban, Güler Sabancı'nın Çeşme'de açtığı, 2020'de oyuncu Hakan Meriçliler'e sattığı oteli satın almış. Balaban, bazı yenilikler yaptığı otelini çok yakında açacakmış. Şimdiden hayırlı olsun...



EĞLENCE VE ADRENALİN DOLU BİR HAFTA SONU

Şamdan Plus dergisi, Antalya'daki dünyaca ünlü tema park The Land of Legends'ta bir hafta sonu etkinliği gerçekleştirdi. Sosyete ve iş dünyasından ünlü isimlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte eğlence ve adrenalin resmen tavan yaptı.







Mirela Cerica-Nader El Chaer ve kızları Siena Rose El Chaer, Elisabeth Mas ve kızı Mia Karaloğlu, Neva Dürüst ve oğlu Osman Tatari, Burak-Melis Hatipoğlu ve kızları Derin ile Defne, Laura Margarita eşi Koray Gömeç ve oğulları Leonardo, roller coaster'lara bindi, şovlara katıldı, gösterileri izledi ve alışveriş yaptı.







Bu arada ünlü isimlerin, tema parktan en az çocukları kadar keyif alması da dikkat çekiciydi. Şamdan Plus'ın etkinliğinden geriye, güzel anılar ve işte bu renkli kareler kaldı.