Depremzedelerimize yardım için cumartesi akşam Londra'da, Turkey Mozaik Foundation ile Communion Music Group bir bağış gecesi düzenledi. Oyuncu Halit Ergenç ile müzisyen ve aktör Jumoké Fashola'nın ev sahipliğinde yapılan gecede 150 bin sterlin toplandı.







Gecede İngiliz aktörler Olivia Colman, Gubu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili ile birlikte Ergenç ve Fashola'nın okuduğu metin büyük ilgi çekti. Bu metni, Mert Dilek adlı bir gencin yazdığını öğrendim.







Bu genç, Çeşme'nin ünlü bir otelinin sahibi olan ve geçen yıl vefat eden İskender Dilek'in oğlu. Ben Mert'i, yıllar önce Çeşme'deki otellerinde, daha küçücük bir çocukken tanımıştım. İşte o Mert, büyümüş, Yale Üniversitesi'ni onur ödülüyle bitirmiş ve Cambridge'de de master yapmış. Mert'in, 23 Nisan'da prömiyerini yapacak olan '1923' adlı müzikali yazan kadroda olduğunu da öğrendim. Gençlerimizin yurtdışında iyi eğitimler alıp sonra ülkesi için böyle güzel işlere imza atması çok güzel. Bravo Mert...



BİR HAFTADA 3 KİLO HAFİFLEDİ

23 yıllık eşi Metin Şen'den boşanan Aslı Gümüşel'in, ex eşinin izinden gittiğini yazmıştım! Metin Şen, hem mental hem de fiziksel olarak sıfırlanmak için Almanya'daki bir detoks merkezinde gidip 15 gün kalmıştı.







Aslı Hanım da, geçen hafta İstanbul'un elitlerinin de favorisi olan Avusturya'daki sağlık ve detoks merkezinin yolunu tutmuştu. Aslı Hanım önceki gün yurda döndü. Hem de 3 kilo hafiflemiş olarak... Amacının kilo vermek olmadığını belirten Aslı Hanım, merkezin kendisine, sağlıklı yaş almanın bildiği ama uygulamadığı yöntemlerini hatırlattığını söyledi. Yani gayet faydalı bir kamp olmuş...



SOSYAL SORUMLULUKLA RALLİ HEYECANI BİRLEŞTİ

Sezonun ilk ralli heyecanı Bodrum'da yaşandı. 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Rally Bodrum, sosyal sorumluluk duygusuyla, adrenalin yüklü deneyimiyle, büyüleyici atmosferiyle yine benim gibi izleyen herkese unutulmaz anlar yaşattı.







Deprem bölgesine şimdiye kadar 1 milyon TL yardımda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bu ralliyle beraber 'Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel' sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir kampanya başlattı. Başta TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı olmak üzere emeği geçenlerin ellerine sağlık.



