Birbirlerine olan aşkları uğruna eşlerinden boşanan ve yaklaşık sekiz yıldır mutlu mesut bir ilişki yaşayan iş insanı Kaya Ersu ile sosyetenin ünlü ismi dekoratör Ebru Yücebaşoğlu cephesinden çok ilginç bir bilgi edindim. 60'ına merdiven dayayan Ebru Yücebaşoğlu, New York'a gençleşmeye gitmiş! New York sosyetesinin kapısında kuyruk olduğu ünlü bir estetik cerrahtan randevu kapmayı başaran Ebru Hanım, bir dizi operasyon geçirmiş.







Yüzünü ve boynunu gerdirten Ebru Hanım'ın 10 yaş gençleştiği söyleniyor. Peki Ebru Hanım 10 yaş gençleşmek için kaç para ödemiş biliyor musunuz? Tam 150 bin dolar, yani yaklaşık 3 milyon lira. Daha bitmedi! Kaya Ersu'nun eski eşi Aslı Ersu'nun da aynı doktora estetik yaptırdığını öğrendim. Hem de Kaya Ersu ile evliyken! Anlaşılan Kaya Bey, o zaman Aslı Ersu'ya yapılan gençleşme ameliyatını çok beğenmiş ki, sevgilisini de aynı doktora göndermiş.







ARTIK ONUN DA BİR OTELİ VAR

Türkiye'nin en büyük moda markalarından birinin patronu Cem Hakko, İtalyan moda devleri gibi perakendeciliğin yanına turizmi de eklemek için önceki yıl kollarını sıvamıştı. Cem Bey'in, lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettireceğini söylediği markasının ilk oteli Nişantaşı'nda kapılarını açtı. Gidip gezen birkaç arkadaşım, alışılmış konseptten farklı olarak konforlu, sıcak, samimi bir ev ruhu taşıyan büyük odalarıyla oteli anlata anlata bitiremedi.







GENÇ SANATÇILARA DESTEK SERGİSİ

İyilik İçin Sanat Derneği'nin, güzel sanatlar fakültelerinden mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı 'Pasajda Bir Yıl' projesinin dördüncü sergisi açıldı. Açılış davetine, başta bir bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt olmak üzere iş, cemiyet ve sanat dünyasından pek çok ünlü katıldı. 9 sanatçının 60 adet eserinden oluşturulan ve Prof. Dr. Nedret Sekban'ın küratörlüğünü yaptığı sergi, 23 Temmuz'a kadar görülebilecek. Gençlere destek olmak isterseniz...







PAZARIN GELİRİ AFET BÖLGESİNE GİDECEK

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), Türkiye'nin dört bir köşesindeki Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattıkları TOG Bazar, 15'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 'dayanışma' temasıyla kurulacak olan TOG Bazar'dan elde edilecek gelirin tamamı TOG'un afet bölgesindeki çalışmalarında kullanılacak. 2-3 Mayıs'ta Kuruçeşme'de kurulacak ve 100'ü aşkın markanın katılacağı pazarın duyurusu için ünlü isimler kamera karşısına geçti. Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti de onlardan biriydi. Şimdiden emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.