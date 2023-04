Son zamanlarda sosyeteden daha çok ayrılık ve boşanma haberleri versem de yeni aşk ve evlilik haberleri de gelmiyor değil. Dün, sosyeteden iki ünlü ailenin kızlarının evlilik yolunda ilk adımı attığını öğrendim. Biri, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un küçük kızı Dila Bulut. Avukat ve film yapımcısı Dila, iki yıldır flört ettiği Batuhan Derya'dan doğum gününde evlilik teklifi aldı.







Bu teklif Dila kadar, büyük kızı Nida Bulut Bozkurt'tan sonra küçük kızının da mürüvvetini göreceği için Nilüfer Hanım'ı çok sevindirmiş. Gelelim diğer habere...







İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı, Dr. Hülya Kalyoncu ile iş insanı Cem Kalyoncu'nun büyük kızları Eda da aynı gün evlilik teklifi aldı.







Eda Kalyoncu'ya da, 3 yıldır flört ettiği Güney Kore asıllı Amerikalı Kevin Park'tan tatilde oldukları Amerika'nın Utah şehrinde, 2.134 metre yükseklikte teklif geldi. Yani Kalyoncu Ailesi'ne Amerikalı bir damat geliyor. Hem Bulut hem de Kalyoncu ailelerine hayırlı olsun diyor ve kızlarına da mutluluklar diliyorum.



ALMAN RESSAMDAN 'LOKUM' GİBİ SERGİ

Türkiye'deki sanat ortamı için güzel işlere imza atan Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinde yine güzel bir sergi açıldı. Ünlü Alman ressam Frank Nitsche'nin sergisi, önceki gün düzenlenen açılış davetiyle sanatseverlerle buluştu.







Açılış davetine, iş ve cemiyet hayatından birçok sanat tutkunu ünlü isim de katıldı. Konuklar, 31 yağlı boya eser ile bir mekana özel yerleştirmeden oluşan sergiyi çok beğendi. Sanatçının, soyut kompozisyonlardan oluşan eserlerini görmek isterseniz, 14 Mayıs'a kadar vaktiniz var...



'KUBBE' İLE BİR BAŞARI DAHA

Ayşe-Ece Ege kardeşler, dünyanın en önemli sanat ve tasarım ödüllerinden 'Jameel Prize'ı kazandıkları, Istanbul Contrast Koleksiyonu'ndan 'Kubbe' tasarımıyla Los Angeles County Sanat Müzesi yolcusu. 'Kubbe', Batı Amerika'nın en büyük sanat müzesi LACMA'da açılacak 'Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond' sergisine katılıyor.







'Kubbe'nin, Türkiye'den çağdaş kadın sanatçıların eserleriyle sergileneceği sergi, 23 Nisan'da açılacak, 24 Eylül'e kadar devam edecek. Sanatçılarımızın, dünyanın en önemli müzelerine katılması koltuklarımı kabartıyor, hepsini tebrik ediyorum.



SANATÇILARDAN DESTEĞE DEVAM

Sanat dünyası, depremzedelere yardıma devam ediyor, yardım sergilerine bir yenisi daha ekleniyor. Çağdaş bir sanat galerisi, 15 Nisan'da 'Çocuklar Seninle Daha Güçlü' adlı karma bir sergi açacak.







Emre Yusufi, Hande Uğur, Çağatay Odabaş, Eda Baysal, Serdar Akkılıç, Didem Yağcı, Ezo Sunal gibi sanatçıların eserlerinin yer alacağı serginin geliri, UCİM'e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağışlanacak. UCİM de bu geliri, afet bölgesindeki çocukların yaralarını sarmak için kullanacak. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.