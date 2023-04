Şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen güzel oyuncu Eda Ece'nin, gerçek evliliğini, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yapacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Beş yıldır flört eden ve 20 Haziran'da, Boğaz'da lüks bir otelde vuslata erecek olan çiftin düğün hazırlıkları sürüyor.







Bu arada müstakbel damadın düğün hediyesinin ise hazır olduğunu öğrendim. Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.







Ayrıca çiftin yakın arkadaşlarından bir bilgi daha edindim. Hem düğünde 33. yaşını kutlayacak olan Eda Ece hem de 30 yaşında olan Buğrahan Tuncer, evlendikten hemen sonra anne-baba olmak istiyormuş.







Yani birinci evlilik yıl dönümlerini kucaklarında bir bebekle kutlarlarsa hiç şaşırmayın. Umarım her şey gönüllerince olur.







HÜNERLERİNİ GÖSTERDİLER

Kaşmir ve ipeği bir sanat gibi işlemeyi kendine misyon edinen, dünyaca ünlü bir Türk markası, hafta içinde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Atölye çalışması şeklindeki etkinliğe katılan konuklar, doğal ürünlerden kendi şallarını yaptılar. Yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerine özel şal yapanlar arasında markanın CEO'su Ferhat Zamanpur'un eşi Eda Zamanpur da vardı. Tasarımcı ve ressam kimliği de olan Eda Hanım, bir yandan kendi şalını yaparken bir yandan da konuklara yardımcı oldu. Konuklar, kendi yaptıkları şalları boyunlarına takıp etkinlikten ayrıldı.







AMADEUS'TAN 100. OYUN

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz'in (Constanze) başrolleri paylaştığı 'Amadeus' yeni sezonda yine kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadronun sahnelediği oyun, pazartesi günü tam 100. kez izleyicisi ile buluşacak. Dekoru, kostümleri ve müzikleriyle göz dolduran ve her oyunun sonunda seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Amadeus'un oyuncuları, harika bir performans sergiliyormuş. Hepsine kocaman bir alkış...







ÖNCE SANAT SONRA MODA

Türkiye'nin ünlü bir mağaza zinciri ve sanat platformu sanat söyleşileri başlattı. Söyleşilerin ilki, önceki gün, markanın İstinye'deki mağazasında gerçekleşti. Kurucu Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Sanat Tarihçisi Buket Şakarcan'ın katılımıyla gerçekleşen 'Koleksiyonerlik Tarihi ve Günümüzde Koleksiyonerlik' konulu sohbete ilgi büyüktü. Cemiyet hayatından sanat tutkunu birçok ünlü ismin katıldığı söyleşide, koleksiyonların hazırlık süreci, eser seçimi ve farklı koleksiyon yapma yöntemleri anlatıldı. Bu arada söyleşiden sonra konuklar alışveriş yapmaktan da geri kalmadı.







ÇABA'DAN YARDIM İFTARI

Eda Kosif'in başkanı olduğu ÇABA Derneği, depremzede çocuklar için canla başla çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki çadırkentlerde iki okul açan dernek, önceki akşam da Mecidiyeköy'deki beş yıldızlı otelde, gelirinin tamamının deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacağı bir yardım gecesi düzenledi. Eda Kosif'in ev sahipliğinde, Ramazan ayına özgü dayanışma ruhuyla gerçekleşen iftar davetine, iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Çorbada tuzu olan herkesin gönlüne sağlık.







ÇABASIZ RÜKÜŞLÜK!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde günlük stili ile objektiflere yansıdı. Mor denim tulum, deri ceket ve postallı kombini, çabasız bir şıklık gibi görünse de maalesef öyle olmamış; adeta çabasız rüküşlük olmuş! Doğrusu renk kombinasyonunu da hiç beğenemedim. Ayrıca bu kadar sportif bir tulumu bu kadar iddialı hale getirmek de büyük bir hata olmuş. Bu derinlikteki bir dekolte, spor görünümlü bu tulumda hiç olmamış. Ayrıca tulumunun üstüne giydiği ceket modeli de tulumun havasını söndürmüş.







Denim bu sezon her yerde olduğu gibi aksesuarlarda da öne çıkıyor. Özellikle denim kumaş çantalar, en ikonik model ve markalarda bile kendini gösteriyor. Bu sezon bu çantaları her yerde göreceğiz.







Dediğim gibi denim bu sezon her yerde. Sezonun diğer hit parçası ise çok görmeye alışkın olmadığımız midi boy denim etekler oldu. Bileklere uzanan midi etekler, en salaştan en şık görünüme kadar her tarzda yer alacak.