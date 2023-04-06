2017 yılında, Sabancı Holding'deki bir şirkette alt kademede işe başlayan Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan, kariyer basamaklarını çok hızlı tırmandı. Lastik şirketinde, müşteri ilişkilerinde işe başlayan Melisa, altı yıl sonra holdingin yönetim kurulu üyesi oldu.







30 yaşındaki Melisa, geçen hafta yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak holdingin yönetimine girdi. Holdingin yönetimine giren ilk dördüncü kuşak Sabancı unvanını da alan Melisa Tapan, Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji okudu.







İlk işi olan müşteri ilişkilerinde, sıcakkanlılığı ve samimiyetiyle çok başarılı olan ve hatta merhum dedesi Sakıp Sabancı'ya benzetilen Melisa Tapan, şimdi koskoca holdingin yönetiminde söz sahibi olacak. Bu arada annesi Sevil Sabancı, 1997 yılında girdiği holding yönetiminden ayrıldı ve böylece koltuğunu kızına devretmiş oldu.



SONA YAKLAŞILDI

İstanbul'un kültür-sanat hayatına büyük değer katan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), şehrin yeme-içme kültürüne de ev sahipliği yapacağını yazmıştım geçen yıl. Sektörün önemli ismi Kaya Demirer ile birçok ünlü restoranı bünyesinde bulunduran büyük bir grup AKM'nin en üst katında restoran açacaktı.







İstanbul mutfağının aynası olacağı söylenen restoranda artık sona yaklaşılmış. Dekorasyonu bitmek üzere olan restoranın mayıs ayında açılacağını duydum. AKM'deki restoranın, hem şehrin gözdesi olacağına hem de Türk mutfağını dünyaya tanıtmakta büyük rol oynayacağına eminim.



USTASINDAN ÖĞRENDİLER

Sanat ve sosyete dünyasından ünlü isimler önceki gün bir workshop'a katıldı. Birçok ünlü ismin makyajını emanet ettiği makyaj sanatçısı Serhat Şen, bir makyaj markasıyla workshop düzenledi.









Workshop'un katılımcıları arasında, Bestemsu Özdemir, Yasemin Şefkatli, Merve Oflaz, Begüm Özer ve Katre Turan gibi ünlü isimler de vardı. Serhat Şen, ünlü öğrencilerine, makyajın nasıl sanata dönüştürüleceğini, makyajın püf noktalarını ve yeni trendleri anlattı. Makyajını kendisi yapmak isteyen ünlü öğrenciler, Şen'i pürdikkat dinledi!



YARDIMLAŞMAYI ÖĞRETİYOR

Sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda yer alan ünlü model Tülin Şahin, yardımlaşma duygusunu, 3.5 yaşındaki kızı Siena Leyla'ya da aşılamış. Kıyafetlerini, aksesuarlarını ve kullanmadığı kozmetik ürünlerini, düzenli olarak, bağış toplamak için kurulan bir online satış platformuna bağışlayan Tülin Şahin, Leyla'nın eşyalarını da bağışlamaya başlamış.







Bunu da kızıyla birlikte yapıp ona da yardımlaşmayı öğretiyormuş. Önceki gün de anne-kız kullanmadıkları ve küçük gelen kıyafetlerini ayırıp göndermiş. Satıştan elde edilecek gelirin Türk Eğitim Vakfı'na gideceğini söyleyen Tülin'in de, kızının da gönlüne sağlık.