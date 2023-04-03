Rol aldığı dizisi final yapan Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan ile birlikte uzun bir tatile çıktı. 31 Mart'ta başlayan ve 2 Mayıs'a kadar sürecek bu uzun tatil için çok uzak bir rota seçen aşıklar Uzak Doğu ülkesi Tayland'a gitti.







Tayland'ın ünlü tatil beldesi Phang Nga'ya giden ve oranın da en lüks oteline yerleşen aşıklar, şimdi güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Ancak tatillerinin daha ilk gününde Tuba Ünsal'a nazar değdiğini öğrendim. Şnorkel ile dalış yapan ünlü oyuncu, deniz biti olarak bilinen mikroskobik denizanası lavralarına maruz kalmış ve dudağı şişip, yüzü kızarmış.







Hemen iyileşeceği için tatlarını kaçırmayan aşıklar, iki hafta sonra Tayland'dan Endonezya'nın Bali adasına geçecek ve tatili orada bitirecekler. Son zamanlarda, Tuba Ünsal'ın, geçen ağustostan beri aşk yaşadığı, kendisinden yedi yaş küçük olan işadamı Serdar Turan ile ilişkisini resmiyete dökebileceğini duyuyorum. Kim bilir belki de bu uzun tatil bir ön balayıdır.







ÇILGIN ŞEYMA'DAN SAKİN VEDA

ABONELERİN HEVESLERİ KURSAĞINDA KALDI!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, hafta sonu yapacağı bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuştu.







66,99 TL olan aylık abonelik bedelini de 134,99'a çıkarmıştı. Ancak abone olanlardan öğrendim ki, Şeyma'nın bekarlığa veda partisi beklentileri karşılamamış! Altı kız arkadaşı ile Miami'den uçakla 2 saat mesafedeki Turk ve Caicos Adaları'na giden Şeyma, Meedo'nun hediyesi olduğunu söylediği günlüğü 79 bin liralık otelde arkadaşlarıyla sakin bir hafta sonu geçirmiş. Yani Şeyma, çılgın bir parti beklentisiyle 134.99 TL verip abone olanların hevesini kursağında bırakmış.







İFTARDA TOPLANIP BAĞIŞTA BULUNDULAR

Tarihi Yarımada'nın simge bir oteli ve D'She Kadın Platformu, önceki akşam özel bir iftar daveti gerçekleştirdi. Bu özel iftara, iş ve cemiyet hayatından ünlü kadınlar katıldı. Şef Özgür Üstün'ün mönüsüyle orucunu açan konukların bu özel iftara katılmalarının bir amacı daha vardı. Konuklar, iftarın ardından, deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla TOÇEV'e (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) bağışta bulundu.







MUMBAİ'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük, 2013'te kurdukları bebek ve çocuk odası markasıyla yurt dışına açılmış ve Dubai'de iki mağaza açmıştı. Ortaklar şimdi de gözünü Hindistan'a dikti ve Mumbai'ye mağaza bakmaya gittiler. Ortaklar Mumbai'de kaldıkları otelde ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne karşılaşmış. Büyükçınar da ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmiş.