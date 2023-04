Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza cephesinden bu kez 'ayrıldılar' veya 'barıştılar' diye değil bambaşka bir haberim var. 11 yıla yaklaşan ilişkilerinde ne birlikte ne de ayrı yapabilen müzmin aşıklar evlendi! Evet, yanlış okumadınız, bu çalkantılı aşkı sonunda nikah masasına taşıdılar.







İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın, en yakınlarına bile haber vermeden Paris'te gizlice evlendiklerini öğrendim. Geçen hafta baş başa gittikleri Paris'te, Türkiye Paris Başkonsolosu'nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirmişler.







Edwina Hanım'ın Paris'te yaşayan iki arkadaşının şahitliğinde bir ömür mutluluğa "evet" diyen aşıkların nikah fotoğrafına da ulaştım. Umarım nikah defterine attıkları imza, bir ömür onları birbirine bağlar, bir daha hiç ayrılmazlar... (Sayfanın en altına bakınız...)



TRENDE UYDU

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın bugün doğum günü. Futbolcu Caner Erkin ile evli olan bir kız çocuk annesi Şükran Ovalı da, son zamanlarda sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü isim gibi doğum gününde bağış kampanyası başlattı. 38 yaşına basacak olan güzel oyuncu dostlarından, kendisine hediye almayıp onun yerine UCİM'e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağış yapmalarını istedi.







"Bu zor dönemlerde sevgisini, emeğini çocuklarımızdan esirgemeyen UCİM'e destek olursanız minnettar kalırım" diyen Ovalı'nın bağış kampanyası 9 Nisan'a kadar sürecek. Şükran Ovalı ve dostlarının şimdiden gönüllerine sağlık.



YAVRU KARTAL BABAYA EMANET

25 Mart'ta evliliklerinin birinci yılını kutlayan sosyetenin ünlü isimleri Dila Tarkan- Dağhan Doğruer çifti, 27 Ağustos'ta oğulları Luca Kartal'ı kucaklarına almıştı. Şimdiye kadar oğlundan hiç ayrılmayan, Dubai tatiline bile götüren Dila Tarkan Doğruer, 7 ay sonra ilk kez oğlundan ayrıldı.







Influencer olan Dila Hanım, bir iş davetine katılmak için tek başına Milano'ya gitti. Oğlunu babasına bırakan Dila Hanım, böylece 7 ay sonra işbaşı yapmış oldu. Oğlundan üç gün ayrı kalacak olan Dila Hanım, yarın Milano'dan dönecek.



GİRİŞİMCİ OLDULAR

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilara Ekşioğlu ile Selin Sinatro da girişimciliğe soyundu ve bir online platform kurdu. Yakın arkadaş olan ortaklar, platformlarını tanıtmak için önceki gün Karaköy'de bir davet verdi.







Dilara Hanım ve Selin Hanım'ı, sosyeteden ünlü dostları davette yalnız bırakmadı. Dilara Hanım, konuklarına geldikleri için teşekkür edip, online platformlarını tanıttı ve sadece satış yapmakla kalmayıp bilgilendirme ve yönlendirme de yapacaklarını söyledi.







Konuklar hemen orada platformdan alışverişe başlayıp Dilara Ekşioğlu ve Selin Sinatro'ya jest yapmayı da ihmal etmedi.



AMAN DİKKAT!

Her zaman söylüyorum; sosyal medyada her gördüğünüze, her okuduğunuza inanmayın. Çünkü sosyal medya dolandırıcılardan geçilmiyor. İşte son örnek: Dolandırıcılar, sosyal medyada ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in fotoğraflarını kullanarak sahte ilaç reklamı yapmaya başlamış. Güya Bingür Hoca, kolesterol ve yüksek tansiyon için o sahte ilacı tavsiye ediyormuş.







Neyse ki Binnur Hoca, bu reklamları görmüş de hemen savcılığa başvurmuş. Ama şimdiye kadar reklama kanıp o ilaçları alanların vay haline! Ne olur sosyal medyada çok dikkatli olun, iyice araştırıp sorup soruşturmadan bir şey almayın. Baksanıza sağlık vadedip insanların sağlığıyla oynamaktan bile çekinmiyorlar.









TREND RADARI

Baharın gelmesiyle deri parçalar ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon deri ceketlere rakip çıktı; oversize bomber kesim ceketler. Şimdiden doğru modeli bulmaya odaklanın.









Saç modası da sezondan sezona hızlı değişimlere uğruyor. Bu bahar saçlar boyun hizasına çıkıyor. Bob kesim, kısa ve düz modeller yeni sezonun çabasız çekicilik sembolü olmuş durumda, bilginize...



KARİZMATİK VE TRENDY

'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın gelini olan, İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, modayı çok yakından takip edip, "kopyala-yapıştır" görünümlerden uzak durabilen bir isim. Tercih ettiği her görünüm sezonun hit parçalarının birleşimi oluyor ama bunu kendine göre çok güzel yorumlayıp, karakterine yakıştırıyor.







Yasemin Özilhan, bu kombininde de beyaz atlet, suni kürk palto ve denim'i ile çok karizmatik ve trendy gözüküyor. Bu arada sürdürülebilir moda kavramının takipçisi olan ve davetlere genelde kiralık kıyafetlerle katılan Yasemin Hanım, umarım bu hareketiyle de örnek oluyordur.





İBRAHİM KUTLUAY-EDWINA SPONZA HABERİ GERÇEK DEĞİL;

1 NİSAN ŞAKASIDIR...

İKİLİNİN HOŞGÖRÜSÜNE SIĞINIYORUM.

UMARIM BU ŞAKA GERÇEK OLUR VE BU BÜYÜK AŞK EVLİLİKLE PERÇİNLENİR.