2000 yılında görkemli bir düğünle evlenen Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in 23 yıllık evliliklerini 13 Mart'ta tek celsede bitmişti. Medeni bir şekilde boşanmayı başaran ex çift, yeni hayatlarında resmen seyyah oldu! Hoş; bu sıfatı daha çok hak eden Aslı Gümüşel...







Boşandıktan üç gün sonra, işle tatili birleştirip İtalya'ya uçan Aslı Hanım, ardından Mısır'a gidip kendini çöllere vurmuş! Bu işin şakası tabii. Kuzeni Arzu Sabancı'nın başkanı, kendisinin de yönetiminde olduğu EPOS7 Derneği'nin düzenlediği Mısır turuna katılıp kafa dağıtmış.







Kahire'de piramitleri, Nil Nehri kıyısındaki Antik Mısır'ın kalıntılarını yakından gören Aslı Hanım, çok korkmasına rağmen deveye bile binmiş. Mısır turundan dönen Aslı Hanım, hafta sonunu da Antalya Side'de geçirdi. Aslı Gümüşel, dostlarıyla yaptığı seyahatlerle yeni hayatına daha kolay adapte olacağını düşünüyor herhalde. Umarım öyle olur ve yeni hayatı ona mutluluk getirir.



TERAPİYE BAŞLIYOR

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini, İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" demiş, üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştı.







Duydum ki, Psikolog Pınar Sabancı, artık işini yapmaya başlayacakmış. Pınar Hanım, Arnavutköy'de bir daire kiralamış ve orada terapiye başlayacağını eşe dosta duyurmaya başlamış. İyi bir eğitime sahip olan Pınar Hanım, mesleğini yapıp para kazanacağı için çok heyecanlıymış. Şimdiden iyi seanslar diliyorum, umarım danışanı bol olur...



OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE GİDEMEDİ!

En son atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan kayınpeder oldu. Fakat oğlunun düğününü göremedi! Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Duruman, kendisi gibi







Los Angeles'ta yaşayan Ahmet- Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile geçen hafta Los Angeles'ta evlendi. Çiftin ailesi ve dostları düğündeydi ama Karahan yoktu.







Oğlunun düğününe niye gitmediğini öğrendim. Meğer Karahan'ın uçak fobisi varmış. 13 saatten fazla süren Los Angeles uçuşunu göze alamamış ve oğlunu yalnız bırakmış. Belki Hakan Karahan için Türkiye'de de bir düğün yaparlar...



VİYANA'DA ÖDÜL ALDI

Dernek ve vakıflardaki faal çalışmaları ve yaptığı yardımlarla tanınan ama geçtiğimiz aylarda yaptığı talihsiz bir açıklamayla şimşekleri üzerine çeken iş insanı Dilek Sabancı, geçen hafta uluslararası bir ödül aldı. Hem de yardımseverliğinden dolayı...







Dilek Sabancı'ya, Avusturya'da 'Ömür Boyu Yardımseverlik Ödülü' verildi. Sabancı'ya ödülü, Viyana'da düzenlenen Minerva Awards galasında, Avusturya'nın eski Aile, Kadın ve Çevre Bakanı Maria Racuh Kalalt tarafından verildi. Törende yaptığı yardımlardan söz eden Dilek Sabancı büyük alkış aldı. Yardımseverleri ödüllendirmek teşvik açısından çok önemli, ben de Dilek Hanım'ı tebrik ediyorum.