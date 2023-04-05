Son yıllarda İstanbul sosyetesine, Brezilya'dan Yunanistan'a, Fas'tan Venezuella'ya kadar birçok ülkeden gelin geldi. Yabancı gelin almaya alıştık ama görünen o ki, damat vermeye de alışacağız! Biliyorsunuz; dünyaca ünlü İspanyol gelinlik markasının veliahdı Gabriella Palatchi, 2016'da Ediz Elhadef ile evlenip ülkemize gelin gelmişti.







Ancak iki yıl önce, eşini de alıp doğduğu topraklara Madrid'e geri dönmüştü. Duydum ki; Ece Sükan ile 2014'te evlenip 2017'de boşanan, dünyaca ünlü modacımız Ümit Benan da İtalya'ya damat gitmiş! Ünlü İtalyan kaşmir kumaş üreticisi ve hazır giyim markasının altıncı nesil patronu Sergio Loro Piana'nın kızı ile İtalya'da sessiz sedasız evlenmiş.







Gelin kızımız hakkında fazla bilgi edinemedim ama iyi bir yere damat verdiğimiz kesin. Bu arada çiftin geçen hafta Mia adını verdikleri bir de kızı olmuş. Çiftimize mutluluk Mia'ya da uzun ömürler diliyorum.



LARA CROFT'U ARATMIYOR!

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile evlenip sanat dünyasına gelin giden sosyetenin ünlü ismi Selin İmer'in oyunculuğa özendiğini öğrendim! Kendine örnek olarak da ünlü aksiyon filmi karakteri Lara Croft'u almış!







Eşi ve dostlarıyla silaha merak saran ve onlarla sık sık atış talimlerine giden Selin İmer, bu talimler sırasında Lara Croft'u aratmıyor! Kıyafetlerine, duruşuna ve kullandığı silahlara bakınca Lara Croft'tan hiç de aşağı kalır yanı olmadığı ortada. Zaten eşi ve arkadaşları da ona talimler sırasında "Lara Croft" diye sesleniyormuş. Bu arada bu atış talimlerini, gerekli izinleri alarak güvenli bir yerde yapıyorlardır umarım.



ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE KOYDU

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, tam bir spor tutkunu. Karkış demeden 40 yılı aşkın süredir haftada dört gün spor yapan Biricik Hanım, dün sabah yine spor salonundaydı. Antrenörü Batuhan Kuru ile bu kez hip thrust (Kalça itme) yapıyordu.







Biricik Hanım, kalça kaslarını en etkili şekilde çalıştıran ve şekil veren bu kalça egzersizinde çıtayı çok yukarılara taşımış! Tam tamına 180 kilo ile hip thrust yapıyormuş. 170 kilolara çıkan kadınların parmakla gösterildiği bu sporu, 180 kiloyla yapan Biricik Hanım'a kocaman bir bravo. Boşuna bu kadar fit ve genç görünmüyor.



ÜNLÜ OYUNCUDAN DEPREMZEDELERE AŞEVİ

Atv dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'ndaki rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran Berk Oktay, asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olanlardan.







Setten arta kalan zamanlarda deprem bölgesine giden, ayni ve nakdi yardımda bulunan Oktay, şimdi de Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile hareket edip, bölgedeki bir köye aşevi kurmak için çalışıyormuş. Sürekli sıcak yemeğin çıkacağı aşevini yakında açacaklarını söyleyen Oktay'ın gönlüne sağlık.