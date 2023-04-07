Türk dizi sektöründe yaşanan hareketlilik; villa ve yalı sahibi sosyetik isimlerin de yüzünü güldürmüştü. Yapımcıların, evleri için önerdikleri astronomik rakamlara "Hayır" diyemeyen sosyetiklere, Adnan- Begüm Şen çifti de katıldı. Ancak onların hayırlı bir sebep için "hayır" demediklerini öğrendim.







Büyük oğulları Alp'i kaybettikten sonra 2016 yılında Los Angeles'a (LA) taşınan Şen çifti, İstanbul Şile'deki çiftlik evlerini bir diziye kiraya vermiş. Kira gelirini ise hayırlı bir işte kullanıyorlarmış. Hatırlarsanız Şen çifti, oğullarının adını yaşatmak için 'Alp Şen Vakfı'nın kurmuştu.







Oğullarının anılarının olduğu Şile'deki söz konusu çiftlik evi ile Levent'teki villalarını da, tedavi için şehir dışından gelen çocukların konaklaması için vakfın hizmetine sunmuşlardı. LA'de emlak kralı olarak anılan ve 2020'den beri Türkiye'ye ayak basmayan çift, aylık 50 bin dolar olduğu söylenen kira gelirinin hepsini oğullarının adını taşıyan vakfa bağışlıyormuş.



HEM ÇAPKINLIKTA HEM ATIŞTA HIZLI

Beş yıl evli kaldığı Azer Polat'tan 2015'te boşandıktan sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen işadamı Allan Hakko, meğer aynı zamanda hızlı bir silahşörmüş. Hakko, önceki gün, poligondaki atış taliminden bir video paylaştı ve gözlerime inanamadım.







Hakko, 1.82 saniyede, belindeki kılıfından silahını çıkarıp, üç el ateş etti ve silahını kılıfına geri koydu. Üstelik üç atışı da tam isabetti; hedefi göğsünden, kalbinden ve kafasından vurdu. Çekim hilesi mi var diye sorup soruşturdum, hepsi doğruymuş. Hakko'nun bu videosu bana kovboy filmlerini hatırlattı. Hakko, o filmlerdeki hızlı kovboylarla düello yapsa kazanır vallahi...



REKLAM İÇİN KURAL BOZDU

2010 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklayıp 2011'de İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan, 13 yıl sonra setlere geri döndü. Özilhan, bir süredir marka yüzü olduğu kadın giyim markası İpekyol'un reklam filminde rol aldı.







Markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için kamera karşısına geçen Özilhan, böylece evlendikten sonra ilk kez eski mesleğini yapmış oldu. Markanın da ilk reklam filmi olan bu çalışma için Yasemin Özilhan, "Markanın yüzü olarak ilk reklam filminde yer almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sevdiğimiz bir iş oldu, umarım sizler de beğenirsiniz" dedi.



179. YAŞLARINI KUTLADILAR

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen'in önceki gün doğum günüydü. Dormen'den bir gün önce de; meslektaşı ve yakın dostu Göksel Kortay doğdu.







Tiyatro dünyasından dostları, 1928 doğumlu Dormen ile 1939'da dünyaya gelen Kortay için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Yaşlarının toplamı 179 olsa da sanat dünyamızın bu iki duayeni, büyük bir enerjiyle yaş günü pastalarını üfledi. İkisine de maşallah diyor ve böyle sağlıklı yaşlar diliyorum.