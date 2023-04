Sabancı Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi Sevil Sabancı'nın, 2017'de 11 milyon Euro'ya (O zamanki kurla 45 milyon 650 bin TL) 'Sexy Fish' (Seki Balık) adında bir motor yat aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti.







Sevil Hanım, o tarihten beri neredeyse bütün yazını geçirdiği, bazen kızı, bazen sevgilisi, bazen de kız arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığı yatını sattı. Aslında Sevil Hanım, -sebebini bilmiyorum ama- yatını 2020'de 10 milyon 600 bin Euro'ya satışa sunmuş ama alıcı çıkmamıştı.







2021'de satışta olan, Sevil Sabancı'nın Seksi Balık'ına nihayet geçen yazın sonunda bir talip çıkmış. Sevil Hanım, yabancı bir şirkete, 10 milyon Euro'ya (Yaklaşık 210 milyon TL) yatını satmış. 2017'de 11 milyon Euro'ya aldığı, 2020'den beri 10 milyon 600 bin Euro istediği yatını, 10 milyon Euro'ya satmasına şaşırdım doğrusu. Ancak o, Sakıp Ağa'nın kızı, vardır elbet bir bildiği...



EX EŞİNİN İZİNDEN GİDİYOR!

23 yıllık eşi Metin Şen'den 13 Mart'ta boşanan Aslı Gümüşel'in seyyah olup çıktığını yazmıştım. Önce İtalya, ardından Mısır, sonrasında da Antalya'ya giden Aslı Hanım, bu kez de Avusturya'nın yolunu tuttu.







Hatırlarsınız; Metin Şen'in hem mental hem de fiziksel olarak sıfırlanmak için Almanya'daki bir detoks merkezinde 15 gün kampa girdiğini yazmıştım. Aslı Hanım da, ex eşinin izinden gitmiş ama o Almanya'daki değil Avusturya'daki bir sağlık ve detoks merkezini tercih etmiş. Viyana'daki merkezde, zihnini ve ruhunu dinlendirip fazla kilolarından kurtulmak isteyen Aslı Hanım umarım amacına ulaşır.



KENDİ DİKTİĞİ GELİNLİKLE EVLENDİ

Dünyaca ünlü isimlerin şıklığına şıklık katan moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz ile iş insanıhukukçu Volkan Hidayetoğlu, uzun süredir devam eden ilişkilerini Londra'da resmiyete döktü.







Londra Chelsea Old Town Hall'da gerçekleşen nikah töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyen çiftten Neslişah Hanım, nikahta ve sonrasındaki düğün davetinde kendi tasarımı olan iki farklı gelinlik giydi. Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş'ın şahitlik yaptığı törene, Türk ve İngiliz misafirler katıldı. Umarım hep mutlu olurlar.



GENÇ YILDIZ'DAN RESİM SERGİSİ

Resim ve sanatla iç içe büyüyen, henüz 11 yaşındaki genç yetenek Yüksel Başaran Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda bir galeride "Renklerin Orkestra Şefi" adını verdiği sergisini açtı. Bugüne kadar resmin yanı sıra 11 şarkı ve 11 klip yayınlayan Yıldız, son sergisinde duygularını,







50 eser üzerinde sergiledi. Annesi Nilay Yıldız ile ağabeyi Han Keser'in çalışmalarının da yer aldığı serginin açılışına pek çok ünlü isim katıldı. Çağdaş sanatın genç değerlerini ve sanatsal dinamiğini temsil eden bu sergi 24 Nisan'a kadar açık; bilginize.