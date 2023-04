Sosyetenin gözde bekarlarından Yasemin Taciroğlu ile ilgili müjdeli bir haberim var. Modacı olan annesi Nedret Taciroğlu ile birlikte çalışan, yerli ve yabancı birçok ünlü ismi giydiren Yasemin Taciroğlu'nun, yeme-içme sektöründe kısa sürede başarı kazanan iş insanı Ahmet Uras ile geçen yıl ilkbaharda başlayan sürpriz aşkını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.







Çiftle ilgili müjdeli haberi de ilk benden duyun. Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer'le 2016'da evlenip 2020'de boşanan Ahmet Uras ile şimdiye kadar hep evlilikten uzak duran Yasemin Taciroğlu evleniyor.







İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren çift, 14 Temmuz'da İstanbul'da "evet" diyecek. Müstakbel damadın, dillere destan bir düğün yapmak istediğini, şimdiden hazırlıklara başladığını duydum. Gelin ve damadın mesleğinden dolayı çok şık ve çok lezzetli bir düğün olacağından şüphem yok! Şimdiden ikisini de kutlarım.



AYRILIK SONRASI NEW YORK TURU

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten herkes nikah davetiyesi beklerken, ayrılık haberi gelmişti! Çift, 24 Mart'ta ilişkilerini bitirdiklerini duyurmuştu. Ayrılığın ardından Kural ortada gözükmezken, Çelik kendini yollara vurdu!







Çağla Hanım, ayrılık açıklaması sonrası New York'a uçtu. Ayrılık acısını unutmak için gittiği New York'tan dönen Çağla Hanım'ın moralinin iyi olduğunu öğrendim. Hatta sosyal medya paylaşımını bakılırsa New York ona öyle iyi gelmiş ki, dönerken üzülmüş!



VENEDİK'TE ERKEN KUTLAMA

Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı, mutlu-mesut devam ediyor. Fırsat buldukça birkaç günlük tatil kaçamakları yapan aşıkların son adresi Venedik'ti. Ancak Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı.







Tolga Bey, bugün 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürdü. Üç gün boyunca romantik zaman geçiren aşıklar, önceki gün yurda döndü. Demet Hanım'ın yeni yaşını kutlarken "Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiriyor" dediği Tolga Bey ile aşkının daim olmasını diliyorum.



ÜNLÜ MODACI OTEL GİYDİRDİ!

Tasarımları ile adından söz ettiren, dünyaca ünlü yıldızların şıklığına şıklık katan başarılı modacımız Hakan Akkaya, bu kez bir otel tasarladı. İş insanı Murat Filcan'ın sahibi olduğu Alaçatı'daki bir otelin iç tasarımına imza atan Akkaya, Alaçatı'da bilinen tüm otel klişelerini yıktığını söylüyor.







Havuzdan odalarına kadar bambaşka bir konsepte sahip olan otel bu cuma kapılarını açacak. Tasarımı kadar işletmesiyle de fark yaratacağı konuşulan otel, bu yaz Alaçatı'nın en gözde adreslerinden biri olacak gibi görünüyor.