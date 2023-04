Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın, kendi adını taşıyan 9 yaşındaki torunu da dedesi gibi fanatik bir Beşiktaşlı. Dedesinin yanı sıra birçok Sabancı ferdi gibi babası İlhan Sabancı ve annesi Pınar Sabancı da tam bir Beşiktaş tutkunu olan küçük Yalçın Sabancı, sık sık tribünden de takımını destekliyor.





Dünyaca ünlü kaleci Ivo Grbic ile sahaya çıkan ve ilk kez Vodafone Park'ın çimlerine ayak basan Yalçın, çok heyecanlıydı ama tribünden onu izleyen Pınar Sabancı daha heyecanlıydı.



Yalçın, önceki gün depremzedeler yararına Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Atletico Madrid maçına gitti ama bu kez tribünde değil sahadaydı! Yalçın, Atlatico Madrid'in kalecisi Ivo Grbic'in elinden tutarak sahaya çıktı.







Maçın başlangıç seremonisine, Atletico Madridlilerle sahaya çıksa da sonra tribüne geçip annesi ve babasıyla birlikte Beşiktaş için tezahürat yaptı. Dünyaca ünlü bir futbolcuyla el ele sahaya çıkmak her çocuğa nasip olmaz. Yalçın da bunun farkında olmalı ki, çok heyecanlıydı. Küçük Yalçın Sabancı, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı bu maçı eminim ömür boyu unutmayacaktır.



HASTANEDEN KUZEY KUTBU'NA!

Kasımda akciğer embolisi nedeniyle ameliyata alınan Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, iki hafta önce ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. İyileşip hastaneden çıkan Güntay'ın ilk işi, eşini mutlu etmek oldu.







En büyük hayalinin Kuzey Işıkları'nı görmek olduğunu söyleyen eşini, Kuzey Kutbu bölgesindeki Lapland'a götürdü. Kuzey Işıkları'nı görmek için Lapland'a gitmek yetmiyor, biraz da şansınızın olması gerekiyor. Çünkü bu muhteşem doğa olayı her gün olmuyor. Hoş, Karahan'ın şansı yaver gitti de oradayken Kuzey Işıkları çıktı...



IŞILTILI DAVETE BÜYÜK İLGİ

Tasarımları, dünyaca ünlü yıldızları da süsleyen mücevher tasarımcılarımızdan biri olan Begüm Kıroğlu, önceki gün bir davet verdi. Begüm Hanım'ın çok sevilen bir koleksiyonuna yeni eklediği tasarımları tanıtmak için verdiği davete, sosyete ve sanat dünyası ilgi gösterdi.







Bettina Hakko'dan Yağmur Tanrısevsin'e, Feryal Gülman'dan Özge Özpirinçci'ye kadar birçok ünlü oradaydı. Konuklar, Begüm Hanım'ın yeni cicilerini incelerken bazıları da sipariş verdi. Çiçekçi Buse Bayraktar Üçer de onlar için çiçek atölyesi düzenledi. Ünlüler, bol ışıltılı ve güzel kokulu birkaç saat geçirdi.



BEŞ AYDA ESKİ HALİNE DÖNMÜŞ

2008 yılında kurduğu çanta markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışında büyük başarı yakalayan tasarımcı Serra Türker Bayır da, 'önce bebek sonra nikah' modasına uymuştu.







Mayıs ayında karnındaki dört aylık bebeğiyle nikah masasına oturup Mert Bayır ile evlenen Serra Hanım, ekim ayında da oğlunu dünyaya getirmişti. 5 aylık anne Serra Hanım'ı, uzun bir aranın ardından önceki gün bir davette gördüm. Doğum kilolarından tamamen kurtulup o eski fit haline dönmüş bile. İlk tecrübesi olmasına rağmen anneliği dillerden düşmeyen Serra Hanım, umarım oğlunu sağlıkla büyütür.