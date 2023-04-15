Şamdan Plus dergisi depremzede çocuklara yardım için dev bir yardım müzayedesi gerçekleştirecek. Maya Portakal Bitargil tarafından organize edilen ve online gerçekleşecek müzayede için birçok sanatçı eserlerini, ünlü modacı ve mücevher tasarımcıları da özel ürünlerini bağışladı.







Sanat dünyasından; Ardan Özmenoğlu, Ekrem Yalçındağ, Nejat Satı, Şerife Bilgili Ercantürk, Kadriye İnal, Şeyda Cesur, Eda Zamanpur, Ale Pınar Du Pre ve Laura Margarita, mücevher tasarımcıları; Batya Kebudi, Milka Karaağaçlı, Ece Şirin, Melis Göral, Zeynep Erol ve Evren Kayar ve modacılar; Ayşe, Ece Ege. Arzu Kaprol, Dilek Hanif, Şansım Adalı, Tuba Ergin ve Gamze Saraçoğlu'nun eser ve ürünleri açık arttırmayla satılacak.







Bu dev müzayedede ne kadar yüksek satış olursa depremzedelere o kadar çok yardım gidecek. Müzayedeye destek verenlere yürekten teşekkür ederken sizleri de göreve çağırıyorum.



GÖNLÜNDEN GEÇEN OLDU

10 Ekim'de eşi Hacı Sabancı ile birinci evlilik yıldönümlerini kutlayan Nazlı Sabancı, geçen ay sosyal medya hesabından hamile olduğunu müjdelemişti.







O dönem konuştuğumuz Nazlı Hanım, henüz cinsiyetini öğrenmediği bebeğinin kız ya da erkek olmasının değil, sağlıklı olmasının önemli olduğunu söylemişti. Üç erkek annesi müstakbel babaanne Arzu Sabancı'nın ise gönlünden kız torun geçtiğini duymuştum. Gönlüne göre bir gelin bulan Arzu Hanım'ın Allah gönlüne göre vermiş. Doktorunun doğum için ağustosa gün verdiği Nazlı Hanım'ın kızı olacakmış. İnşallah ikisi de sağlıkla kurtulur.



DÜĞÜNE SADECE 15 KİŞİ DAVETLİ

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, koca bir ekiple birlikte düğünün son hazırlıkları ile oradan oraya koşturuyor.







İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma, önceki gün ilk gün gelinliği ile after party'de giyeceği elbiseyi teslim aldı. Bu arada Şeyma'nın düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişinin Marakeş'e gideceğini duydum. Müstakbel eniştemiz Meedo masraftan kaçındığı için mi bu kadar az kişiyi davet ettiler bilmiyorum ama bu 15 kişinin kimler olduğunu da çok merak ettim doğrusu.



ATLET ŞIKLIĞINI ALIP GÖTÜRMÜŞ

GEÇTIĞIMIZ yıl kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile nikah masasına oturan, kısa süre sonra da anne olan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, hafta içinde katıldığı bir davette desenli bir takımla çıktı karşımıza.







Aslında Özpirinçci'nin bu görünümündeki tek hatası, içindeki siyah atlet. Salaş duran takımının içine giydiği askılı atlet maalesef Özpirinçci'yi özensiz göstermiş! Oysa sadece ceketinin önünü kapatsaydı, ya da içine şık bir büstiyer giyseydi görünümü çok daha farklı ve güzel durabilirdi.









TREND RADARI

İlkbahar/yaz sezonunun en çarpıcı tarafı parlaklığı... Taş detaylı ayakkabılar, bu sezon, sadece gece stiline ve partilere özel olmayacak. Spor kesimlerden en feminenlere kadar ayakkabı modellerinde de taş detaylarını fazlaca göreceğiz.







2000'lerin meşhur full renkli cam güneş gözlükleri geri döndü. Zamanda yolculuk tadındaki bu modeller, biraz daha modernize edilmiş halleriyle karşımıza çıkıyor.

