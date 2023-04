Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.







Düğünün startı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak. Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek. 23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.







Bu arada, daha önce Şeyma'nın, düğüne sadece 15 kişi davet ettiğini yazmıştım, erkek tarafının davetli sayısını da öğrendim. Meedo, Şeyma'nın 15 kişisine karşılık tam 235 kişi davet etmiş. Yani düğünde erkek tarafının ezici bir üstünlüğü olacak! Bu Şeyma'nın tercihi mi yoksa damat beyin dayatması mı bilemedim artık!!!







İŞTE ŞEYMA'NIN DÜĞÜN DETAYLARI

Şeyma'nın 15 davetlisinin çoğunun isimlerini de öğrendim. Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas, Nastassia Jacober ve Zoheer Majhadi, Marakeş'te Şeyma'nın mutluluğuna şahitlik edecek.



OLİMPİA İÇİN İTALYA'YA GİTTİLER

Tatil için gittiği İtalya'da yemek yediği restoranın şefi Tomasso Salvatori ile evlenip İtalya'ya gelin giden Merve Hasman Salvatori, 18 Nisan 2021'de anne olmuştu. İtalya'nın sahil kasabası Forte dei Marmi'de yaşayan, 20 Mart'ta yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, önceki gün Olimpia adını verdikleri kızlarının ikinci yaşını kutladı.







Olimpia'nın Forte dei Marmi'deki doğum günü partisine, anneannesi Güliz Onursal, Mustafa-Dilek Toner ve Banu Birkan'ın da aralarında olduğu İstanbul'dan birçok kişi şahitlik etti. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



22. ÖDÜL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl geleneksel olarak eğitim, kültür ya da sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödül Töreni'nin 22'ncisi 4 Mayıs'ta gerçekleşecek.







Ülkemizin yetiştirdiği veya ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek insanları ve kurumları teşvik etmek amacıyla verilen ödüle, geçen yıl Ordinaryüs Profesör İvet Bahar layık görülmüştü. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'in ev sahipliği yapacağı bu yılki ödül töreninde, bakalım 100 bin dolarlık para ödülü kime veya hangi kuruma gidecek...



ANNE-KIZ SAFARİYE ÇIKTILAR

Ara tatil ile bayram tatilinin birleşmesini fırsat bilen İstanbul'un elitleri, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağıldı. İşkadını Reyhan Baylan'ın, Kemal Sadıkoğlu ile evliliğinden olan kızı Lara ile gittiği yer, en dikkatimi çeken rota oldu. Anne-kız, Kenya'ya safariye gitmiş ve konaklamak için de, vahşi doğanın içinde yer alan, sadece 12 odası bulunan ve bu yüzden bir yıl bekleme sırası olan bi oteli tercih etmişler.







Bu arada safarinin devamında Nairobi'nin eteklerindeki fil yetimhanesini ziyaret ettiklerini de öğrendim. Lara, hayvanlarla iç içe geçirdiği bu tatili sanırım hiç unutmayacaktır.