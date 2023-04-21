İş, cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlere, bayram dileklerini sordum. Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı hepsi bu kez buruk olduklarını belirtip bayramın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini diledi.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

"Bu yıl biraz buruk da olsa, her bayram özel ve güzeldir. Bu bayram vesilesi ile bir kez daha büyük bir acıya maruz kalan ülkemizin her bir ferdine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Daha nice bayramlarda beraber olmak duasıyla, bayramların birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum."







ECE-AYŞE EGE

"Ülkemize barış ve huzur getirsin; herkese mutlu-sağlıklı bayramlar diliyoruz."



YASEMİN ÖZİLHAN

"Felaketlerden uzak, umutların karşılığını bulduğu günlere milat olması dileğiyle tüm Türkiyemizin bayramını kutlarım."









LEYLA ALATON

"Hızına yetişemediğimiz, aklımızın artık almadığı olayların yaşandığı bu zor dünyada, akıl ve ruh sağlığımızı korumanın gerçek bir başarı olması nedeniyle bayramlarımız coşku ve neşe getirsin; yaşama sevincimizi yenilesin, herkese sevdikleriyle kutlamayı nasip etsin."



ASLIHAN KORUYAN SABANCI

"Bu bayramda aramızda olanların kıymetini bilip sevgiyle sardığımız, bizi sevgisiyle, bilgeliğiyle büyük emekle yetiştiren, bayramları, gelenekleri öğreten büyüklerimize saygımızı gösterdiğimiz, yitirdiğiniz aile fertlerimizi de rahmetle andığımız, sağlık huzur dolu nice bayramlar diliyorum."







NİLÜFER BULUT

"Yaşadığımız deprem felaketi ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısı hâlâ o kadar taze ki, bu yıl buruk bir bayram geçireceğiz. İnsan böyle zamanlarda eski bayramları özlemeden edemiyor. Milletimizin bayramını kutluyor; barış, huzur ve refahın olduğu birlik içinde beraberce nice bayramlar kutlamayı diliyorum."



SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

"Deprem sonrası ilk bayramı yaşayacağız. Yaralarımızı sarmak için daha çok çalışmalıyız. Sorumluluğumuz daha fazla artıyor. Küskünlüklerin, kırgınlıkların değil sevginin hoşgörünün ve barışın ön planda olduğu huzurlu bir bayram diliyorum."







FATOŞ ALTINBAŞ

"Doğal afetler sebebiyle büyük üzüntüler yaşadığımız ve yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde, bu Ramazan Bayramı'nın ülkemize umut, huzur, birlik, beraberlik ve mutluluk getirmesini temenni ederim."



EKREM YALÇINDAĞ

"Huzurlu, mutlu, sağlıklı ve felaketlerin yaşanmadığı bir ülkede olmak dileğiyle bayramınızı kutluyorum."









FERYAL GÜLMAN

"Çok acı ve üzüntülü günlerin ardından gelen bayrama şükrederek, çocukluğumuzun bayramları gibi şeker tadında geçmesini diliyorum. 23 Nisan'a da denk geldiği için, depremzede çocuklarımızı unutmadan, onları mutlu etmeyi amaç olarak görüyor, herkese mutlu bayramlar diliyorum."



NEŞE KAVAK

"Yaşadığımız asrın felaketinde gösterdiğimiz asrın dayanışması bu Ramazan Bayramı'nı bizler için daha da anlamlı kılıyor. Çünkü bayramlar aynı zamanda paylaşmaktır, dayanışmadır, kardeşliktir. Acıları paylaşıp ortak umuda dönüştürmek, zorluklara karşı el ele vermektir."