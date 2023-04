Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen, geçen ay 13 Mart'ta da sessiz sedasız boşanan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başardı. Çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, onlar tam bir medeniyet örneği sergiliyor.







İşte son örnek: Aslı Gümüşel bayramda, 23 yıl boyunca "baba" dediği ex kayınpederi Ali Şen'in elini öpmeye gitti. Ali Şen'in, yılın büyük kısmını geçirdiği Bodrum'daki evine giden Aslı Hanım, boşanmadan önce olduğu gibi Şen Ailesi ile bayram sofrasına oturdu.







Sofrada, Ali Şen'in yanı sıra, oğulları Batu ve Berke, ex eşi Metin Şen, ex görümcesi Suzan Şen ve onun hayat arkadaşı Nail Yiğittaş da vardı. Aslı Hanım'ın, ex kayınpederinin elini öpmeye gittiği ziyaretten paylaştığı fotoğrafa "Biz bir aileyiz" notunu düşmesini de çok şıktı. Bravo!



CİCİ ANNESİNİ ÇOK SEVMİŞ!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, müzmin bekar olarak gezmeye devam etse de, 70 yaşındaki babası Teoman Taşpınar, üçüncü kez evlendi. Moda Deniz Kulübü Başkanı olan Teoman Bey, kendisinden 15 yaş küçük olan ikinci eşi Hayal Beyazıt'ın 2018'de vefatıyla sarsılmış ama beş yılın ardından kalbini yine kendisinden epey genç olan Deniz Erkul'a kaptırmıştı.







Teoman Bey, bayram arifesinde de minik bir nikah töreniyle Erkul ile hayatını birleştirdi. Nikahta Eda Taşpınar da vardı, babasını ve cici annesini ilk tebrik eden de o oldu. Darısı Eda'nın başına.



BU MÜZİKAL KAÇMAZ

Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı müzikal projelerinden biri olarak gösterilen '1923' müzikali, 23 Nisan'daki prömiyeri ile perdelerini araladı.







Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen müzikalde, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışması yatıyor.







Hazırlıkları 18 ay süren, başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili'nin yer aldığı müzikali izleyen biri olarak kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık; muhteşemdi.